В Северодвинск приходит счастье. Но не для всех

По имеющийся информации, в Северодвинске вот-вот поднимут оклады муниципальным служащим. Этот вопрос будет обсуждаться на ближайшей сессии местного горсовета.
В среднем у городских чиновников зарплата вырастит на 4.3 %. Впрочем, цифры еще будут обсуждаться на заседания постоянных комитетов.
Наши въедливые коллеги по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «Беломорканал» подсчитали, что зарплата главы города после повышения с учетом всевозможных доплат будет составлять примерно 208 000 рублей, а у председателя горсовета 202 000.
Отметим, что хэдхантеры по некоторым позициям предлагают не меньшие суммы… так, ледовому лоцману обещают зарплату от 200 000 (до налоговых вычетов).
Напомним, что архангельская мэрия, где зарплата чиновников на старте карьеры вопреки обывательским фантазиям редко начинается с суммы выше 20 000, именно по этой причине жалуется на кадровый голод.