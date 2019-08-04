Промышленный дизайнер в Архангельске - творческий математик на полтос в месяц

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, промышленный дизайнер в Архангельске в среднем получает 49 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 90 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 74 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 47 000 рублей, в Сыктывкаре - 51 000 рублей, и в Петрозаводске - 50 000 рублей в месяц.
Промышленный дизайнер — это специалист, который изучает готовые рыночные образцы и создает качественный прототип. Профессия подходит тем, кого интересует рисование и черчение.
Он не разрабатывает инновационные изделия, не отвечает за качество конструкций, а усовершенствует предметы, которыми мы пользуемся ежедневно.
Плюсы и минусы этой профессии:
Плюсы
- Промышленный дизайн — одна из самых высокооплачиваемых отраслей в этом сегменте.
- Работа сложная, но достаточно интересная.
- Перспективы карьерного роста.
- Специалисты этой профессий востребованы как в России, так и за рубежом.
- Можно получить образование в любом регионе РФ.
- Представитель профессии исследует уже готовые продукты, поэтому ему необходимо лишь усовершенствовать их.
- Можно работать удаленно или в офисе, что делает профессию более привлекательной.
Минусы
- Работа нервная, а специалист привязан к требованиям заказчика и рынка.
- Работа может отнимать много времени, ведь заказчик устанавливает срок, а если дизайнер не успевает, то придется работать и днем, и ночью.
- В маленьких городках специалисту этого профиля сложно найти работу.
- Необходимо очень много работать за компьютером, что может негативно сказаться на состоянии здоровья, в частности зрения.
- Нужно постоянно совершенствовать свои знания, изучая разные направления (дизайн, материаловедение, маркетинг и другие).