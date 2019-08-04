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Промышленный дизайнер в Архангельске - творческий математик на полтос в месяц

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, промышленный дизайнер в Архангельске в среднем получает 49 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 90 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 74 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 47 000 рублей, в Сыктывкаре - 51 000 рублей, и в Петрозаводске -  50 000 рублей в месяц.

Промышленный дизайнер — это специалист, который изучает готовые рыночные образцы и создает качественный прототип. Профессия подходит тем, кого интересует рисование и черчение.

Он не разрабатывает инновационные изделия, не отвечает за качество конструкций, а усовершенствует предметы, которыми мы пользуемся ежедневно.

Плюсы и минусы этой профессии:

Плюсы

  • Промышленный дизайн — одна из самых высокооплачиваемых отраслей в этом сегменте.
  • Работа сложная, но достаточно интересная.
  • Перспективы карьерного роста.
  • Специалисты этой профессий востребованы как в России, так и за рубежом.
  • Можно получить образование в любом регионе РФ.
  • Представитель профессии исследует уже готовые продукты, поэтому ему необходимо лишь усовершенствовать их.
  • Можно работать удаленно или в офисе, что делает профессию более привлекательной.

Минусы

  • Работа нервная, а специалист привязан к требованиям заказчика и рынка.
  • Работа может отнимать много времени, ведь заказчик устанавливает срок, а если дизайнер не успевает, то придется работать и днем, и ночью.
  • В маленьких городках специалисту этого профиля сложно найти работу.
  • Необходимо очень много работать за компьютером, что может негативно сказаться на состоянии здоровья, в частности зрения.
  • Нужно постоянно совершенствовать свои знания, изучая разные направления (дизайн, материаловедение, маркетинг и другие).
02 октябрь 08:36 | : Экономика

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