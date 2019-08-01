Капремонт систем электроснабжения-2019: осталось завершить работы на четырех объектах

Замена электрики в местах общего пользования по программе капремонта 2019 года была запланирована в 18 многоквартирных домах. В настоящее время сданы и приняты комиссией 14 объектов, еще 4 находятся в работе.
В рамках такого ремонта выполняется демонтаж старого и установка нового вводно-распределительного оборудования, укладка нового кабеля, после чего выполняется заделка штроб сложным раствором, шпаклевка и покраска стен в месте укладки новых коммуникаций.
26 сентября комиссией были приняты работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения на ул.Ленина,45КА в Северодвинске. Подрядной организацией ООО «ИдеалСтрой» смонтировано новое ВРУ, кабель проведен до индивидуальных приборов учета, сделано освещение подвала, чердака, подъездов, новый контур заземления, новые этажные щиты.
По оценке куратора объекта, инженера отдела Фонда капремонта Архангельской области Вадима КИЧАКОВА, а также представителей управляющей компании, принимавших участие в приемке, все работы выполнены качественно и быстро.