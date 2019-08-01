В Поморье началась генеральная уборка. Диким свалкам приходит конец

Речь, как вы понимаете, идет о ликвидации незаконных свалок мусора, ставших настоящим бичом для хрупкой экологии Русского Севера.
Работа, неподъемная для регионального бюджета, поэтому она ведётся при содействии правительства Москвы и на основании договора о строительстве экотехнопарка «Шиес».
Если внимательно рассматривать значки на интерактивной карте помоек, созданной Общероссийским народным фронтом, то можно прийти в ужас - их число перевалило за сотню. Разобраться со стихийными вывалами мусора по обочинам дорог, на окраинах населенных пунктов, а то и просто в лесу, нужно было уже давно, но необходимые мероприятия довольно затратны, и областным властям было непросто изыскать необходимые суммы.
Но от проведения «мусорной» реформы еще ни один регион не освобожден. Выход был найден - между администрацией региона и правительством Москвы было заключено соглашение, в рамках которого на рекультивацию несанкционированных свалок в регионе будут выделены серьезные средства. Кроме того, в Ленском районе Архангельской области предполагается построить экотехнопарк – объект для длительного хранения и утилизации твердых коммунальных отходов.
В сентябре 2019 года началась большая уборка региона. Первым на очереди оказался Пинежский район. Еще год назад местная прокуратура обнаружила шесть несанкционированных свалок в окрестностях поселков Кулосега, Мамониха, Пачиха, Сосновка, Шуйга и деревни Еркино. 20 сентября начался вывоз мусора с этих свалок на официальный полигон в Пинеге.
До конца года областные власти планируют провести очистку практически всего региона – коммунальные службы ликвидируют места нелегального накопления мусора в Вельском, Верхнетоемском, Котласском, Красноборском, Ленском, Лешуконском, Няндомском, Плесецком, Приморском, Устьянском и Шенкурском районах, а также около города Северодвинска. 77 попавших в программу ликвидации свалок занимают ни много ни мало 300 гектаров северной земли.
И еще о масштабах такого экологического клининга. Нужно переместить и обезвредить порядка 50 тысяч кубометров отходов, неизвестно кем и когда разбросанных по Архангельской области. По подсчетам регионального руководства, стоимость этой программы превышает 200 млн рублей. Причем из уже выделенных 206 млн рублей только 22 миллиона представляют собой собственно средства областного бюджета, вся остальная сумма – вклад в экологию региона от правительства Москвы.
По оценке экономистов, договор между Поморьем и Москвой был единственным действенным способом раз и навсегда избавится от стихийных свалок мусора и предотвратить появление новых. При этом инвестиции в региональный бюджет предполагают строительство на малонаселенном юге области, в Ленском районе, экотехнопарка «Шиес», основной функцией которого будет не приносящее вреда природе длительное хранение отходов, которые пока невозможно переработать. Тщательно упакованные в многослойный полиэтилен, отделенные от земли и грунтовых вод защитным экраном, брикеты с отходами будут храниться в полном соответствии с современными технологиями бережного отношения к природе, широко распространенными в развитых странах Европы.
Как видите, строительство экотехнопарка еще не начато, скоро стартуют изыскательские работы… но польза только от одного его проекта уже налицо.