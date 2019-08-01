И будет им счастье. Депутаты АрхГорДумы узнали о реализации программы капремонта в Архангельске

…и решили, что хотят такую информацию получать в постоянном режиме
На прошедшей сессии Архангельской городской Думы был заслушан доклад генерального директора Фонда капремонта Архангельской области Александра БАРАЕВА о проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов в областном центре.
Он рассказал, что на текущий момент в программу капитального ремонта по Архангельску включено 3412 МКД, из них на счете регионального оператора – в так называемом «котле» - фонды капремонта формируют 2576 многоквартирных домов. По количеству домов это 75%, по площади – около половины жилищного фонда города, включенного в программу ремонтов. Плановые начисления текущего года в отношении указанных домов площадью 3,3 млн м2 составляет 308,8 млн рублей. Собираемость за почти 9 месяцев составляет 96%.
По «котловым» счетам с 01.11.2014 года всего начислено взносов 1,28 млрд рублей, по спецсчетам – 0,88 млрд рублей. Собираемость взносов по специальным счетам составляет 93,2%.
В краткосрочном плане 2019 года было запланировано выполнение работ в 173 домах по 237 видам работ на сумму более 520 млн рублей.
По данным на середину сентября, завершены работы по 210 видам работ на 151 многоквартирном доме, что составляет 88% и 87% соответственно. В оплату выполненных работ было направлено 289,1 млн рублей.
Для сравнения, в 2018 году было реализовано 273 вида работ на 198 МКД на сумму 664,6 млн рублей.
Основные виды работ по городу Архангельску в 2019 году выглядят так:
В рамках программы капремонта 2019 года запланировано обследование 122 многоквартирных домов (из низ 24 МКД – по 774 приказу). В настоящее время продолжается обследование 24 домов. Завершено обследование 98 домов, из них 75 рекомендовано признать аварийными (44 уже признаны таковыми межведомственной комиссией), 23 дома рекомендовано отремонтировать.
Продолжается реализация мероприятий по замене лифтового оборудования. За предыдущие два года в городе были заменены 276 единиц в 66 домах, стоимостью свыше 550 млн рублей. В текущем году в плане заменить 100 подъемников на 24 домах (стоимость порядка 220 млн рублей). Уже выполнено 55 единиц на 15 домах. Сейчас идет монтаж 29 лифтов в 6 домах. Далее останутся еще 4 дома – и 16 лифтов.
В то же время, не соответствующими техрегламенту таможенного Союза остаются 928 лифтов в 249 многоквартирных домах, где собственники аккумулируют средства на капремонт на специальных счетах. Согласно Положениям Техрегламента, все лифты, проработавшие 25 и более лет, с 20 февраля 2020 года должны быть остановлены.
Что касается спецсчетов, а это практически половина жилищного фонда города, то они занимаются капитальным ремонтом своего имущества самостоятельно. Из всех домов на спецсчетах, 476 собирают деньги на счете, владельцем которого является региональный оператор. Это 2,2 млн м2 с ежегодным начисление 207,6 млн рублей. В отношении этих домов за период начислений взносов на капитальный ремонт на счета поступило 786 млн рублей. За выполненные работы в 2018 году по 280 домам было направлено 133,3 млн рублей, в 2019-м по 225 .домам – направлено 82,9 млн рублей.
Выслушав доклад Александра Бараева, депутаты смогли задать ему свои вопросы, на которые был получены исчерпывающие ответы.
«Мне понравился доклад Александра Викторовича – все четко, с цифрами, по полочкам, обозначены все положительные и болевые моменты. И все - очень конкретно – по каждому адресу, про который его спрашивали мои коллеги, - говорит депутат Архангельской городской Думы Сергей ПОНОМАРЕВ. – Я выступил с предложением сделать такие встречи и информирование депутатов городской Думы по реализации программы капремонта на постоянной основе. Предложил депутатам собрать в своих округах вопросы – и пригласить директора Фонда к нам на разговор уже в начале года. Формат хороший – надо разговаривать, общаться, разбирать каждый случай, чтобы было понимание – и у нас, и у наших избирателей».
Отметим, что по такому же принципу в течение года Фонд уже работает с Северодвинским муниципальным собранием депутатов – там такие встречи проходят раз в три месяца.