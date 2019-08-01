Инженер по качеству в Архангельске - знайка с некачественной зарплатой

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, инженер по качеству в Архангельске в среднем получает 33 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 62 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 51 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 32 000 рублей, в Сыктывкаре – 35 000 рублей и в Петрозаводске - 34 000 рублей в месяц.
Инженер по качеству должен знать:
Приказы и распоряжения директора; распоряжения начальника ; Постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по вопросам управления качеством.
- Политику руководства в области качества.
- Стандарты и документированные процедуры системы менеджмента качества, действующие на предприятии.
- Производственные мощности предприятия.
- Виды предоставляемых услуг, тарифы на услуги.
- Организацию производства.
- Специализацию цехов, участков, производственные связи между ними; организационно-функциональную структуру предприятия.
- Основы экономики, организации труда и управления, основы трудового законодательства.
- Правила внутреннего трудового распорядка, Инструкции по охране труда, по пожарной безопасности, требования охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, предъявляемые к производственным помещениям.