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Инженер по качеству в Архангельске - знайка с некачественной зарплатой

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, инженер по качеству в Архангельске в среднем получает 33 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 62 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 51 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 32 000 рублей, в Сыктывкаре – 35 000 рублей и в Петрозаводске - 34 000 рублей в месяц.

Инженер по качеству должен знать:

Приказы и распоряжения директора; распоряжения начальника ; Постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по вопросам управления качеством.

  • Политику руководства в области качества.
  • Стандарты и документированные процедуры системы менеджмента качества, действующие на предприятии.
  • Производственные мощности предприятия.
  • Виды предоставляемых услуг, тарифы на услуги.
  • Организацию производства.
  • Специализацию цехов, участков, производственные связи между ними; организационно-функциональную структуру предприятия.
  • Основы экономики, организации труда и управления, основы трудового законодательства.
  • Правила внутреннего трудового распорядка, Инструкции по охране труда, по пожарной безопасности, требования охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, предъявляемые к производственным помещениям.
21 сентябрь 08:30 | : Экономика

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