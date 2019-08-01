Эффект открытости. Северяне по-другому стали смотреть на Шиес

Год назад сообщение о том, что на юге Архангельской области будут строить экотехнопарк, где планируется работа не только с местными отходами, вызвало неоднозначную реакцию в обществе, дав всероссийскую известность затерянной в поморских лесах станции «Шиес».
Уже тогда наблюдатели говорили – людям просто не успели объяснить, что к чему, и это некоторые политические деятели использовали в свою пользу, заболтав и научные разработки, и экономический эффект от будущего объекта.
На сегодняшний день главный инвестор проекта компания «Технопарк» открыла сразу три своих представительства – на самой станции «Шиес», в соседнем Яренске и в столице Республики Коми Сыктывкаре. Там ежедневно по будним дням эксперты и специалисты объясняют всем интересующимся что такое экотехнопарк, почему с российским мусором нужно что-то срочно делать, и какие преференции получит Ленинский район от такого сотрудничества.
Директор сыктывкарского инфоцентра Алексей Таличкин:
«Наш инфоцентр – это открытые ворота, через которые можно многое для себя прояснить. Многие жители сегодня дезинформированы о том, что реально происходит в Шиесе. Они приходят с негативным эмоциональным зарядом, но получают подробные ответы на все свои вопросы и меняют отношение к проекту».
Кстати, все чаще посетители инфоцентров интересуется перспективами устройства на работу в экотехнопарк, зарплатами и соцпакетом, и даже предлагают сотрудничество на договорных началах.
Алексей Таличкин: «Немало звонков, особенно в последнее время, с предложениями купить различные материалы, пленку. То есть первоначальный негатив уже сменился вполне конструктивным отношением к проекту. От пяти до десяти звонков в день посвящены тому, какие нужны профессии для работы в Шиесе, какие там будут зарплаты, будет ли обучение для новых сотрудников. У нас в регионе сейчас с работой немножко трудно, а активные люди всегда в поиске».
А еще людей интересует морфология ввозимых отходов. Консультанты центров объясняют, что на территории экотехнопарков ничего, кроме твердых коммунальных отходов, размещаться не будет. Сюда не будут везти промышленный и строительный мусор (страшилка об обломках столичных хрущевок, якобы радиоактивных), токсичные отходы и, тем более, атомные. Только коммунальные, и только 4 и 5 класса опасности.
Директор инфоцентра на станции Шиес Максим Лодыгин:
«К нам в инфоцентр ежедневно приходят 5-10 человек, посещаемость в основном зависит от того, будни это или выходной день. На Шиесе постоянно находятся от 10 до 50 активистов. Бывает, что я выхожу к людям и общаюсь с ними либо на перроне, либо прихожу в лагерь активистов. Сейчас мы думаем о том, как бы популяризировать первичную сортировку отходов среди местного населения. Мы считаем полезным распространять такую информацию. Также для более масштабного предоставления информации по экотехнопарку нужно, чтобы проект был разработан, и мы смогли дать людям конкретные параметры будущего объекта».
Впрочем, заходят в инфоцентры и агрессивно заряженные граждане со сложившимся отношением к строительству. Заходят просто так, чтобы выплеснуть накопившийся негатив. Их тоже приходится терпеливо выслушивать. И все-таки конструктивно настроенных посетителей все больше и больше.
Алексей Таличкин: «Активисты всегда приходят группами, всегда ведут видеозапись, чтобы потом ее смонтировать. Конечно, конструктивного разговора с ними не получается. Мы, говорят, не хотим московский мусор. Я у них спрашиваю – а архангельский мусор можно? Да, говорят, можно, мы не против архангельского мусора. То есть если на ту же самую территорию привозить отходы из другого места, то это вроде как природе не помешает».
Наблюдатели отмечают, что информационная открытость, с которой работает «Технопарк», приносит положительный эффект, в неделю каждый инфоцентр посещает не менее 50 человек. В планах компании открытие еще двух подобных офиса – в Котласе и Мадмасе.
Генеральный директор ООО «Технопарк» Евгений Пеняев: «Мы предлагаем прямой и честный диалог жителям Ленского района и сопредельных территорий, мы заинтересованы в сотрудничестве и партнерстве. А лучшим фундаментом для конструктивного взаимодействия во все времена были честность и открытость, поэтому в дальнейшем мы намерены расширять аудиторию для совместной дискуссии».