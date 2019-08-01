Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Главный технолог в Архангельске - мудрец на 77 000

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, главный технолог в Архангельске в среднем получает 77 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 130 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 113 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 74 000 рублей, в Сыктывкаре - 81 000 рублей и в Петрозаводске -  78 000 рублей в месяц.

Главный технолог должен знать: нормативные и методические материалы по технологической подготовке производства; профиль, специализацию и особенности организационно - технологической структуры предприятия; перспективы технического развития отрасли и предприятия; технологию производства продукции предприятия; системы и методы проектирования; организацию технологической подготовки производства в отрасли и на предприятии; производственные мощности, технические характеристики, конструктивные особенности и режимы работы оборудования, правила его эксплуатации; порядок и методы планирования технологической подготовки производства; технические требования, предъявляемые к сырью, материалам и готовой продукции; положения, инструкции и другие руководящие материалы по разработке и оформлению технической документации; средства механизации и автоматизации производственных процессов; методы определения экономической эффективности внедрения новой техники и технологии, организации труда, рационализаторских предложений и изобретений; порядок аттестации качества промышленной продукции; возможности применения средств вычислительной техники и методы проектирования технологических процессов с их использованием; порядок приема оборудования в эксплуатацию; требования рациональной организации труда при проектировании технологических процессов; отечественные и зарубежные достижения науки и техники в соответствующей отрасли производства; передовой отечественный и зарубежный опыт в области производства аналогичной продукции; основы экономики, организации производства, труда и управления; основы экологического законодательства; основы трудового законодательства; правила и нормы охраны труда.

18 сентябрь 08:19 | : Экономика

Главные новости


АРО ЛДПР - падение с Олимпа? К итогам Единого Дня Голосования
Налоговый коэффициент берет за горло бизнес? Споры в Архангельской ГорДуме
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2019 (163)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20