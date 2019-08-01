Главный технолог в Архангельске - мудрец на 77 000

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, главный технолог в Архангельске в среднем получает 77 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 130 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 113 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 74 000 рублей, в Сыктывкаре - 81 000 рублей и в Петрозаводске - 78 000 рублей в месяц.
Главный технолог должен знать: нормативные и методические материалы по технологической подготовке производства; профиль, специализацию и особенности организационно - технологической структуры предприятия; перспективы технического развития отрасли и предприятия; технологию производства продукции предприятия; системы и методы проектирования; организацию технологической подготовки производства в отрасли и на предприятии; производственные мощности, технические характеристики, конструктивные особенности и режимы работы оборудования, правила его эксплуатации; порядок и методы планирования технологической подготовки производства; технические требования, предъявляемые к сырью, материалам и готовой продукции; положения, инструкции и другие руководящие материалы по разработке и оформлению технической документации; средства механизации и автоматизации производственных процессов; методы определения экономической эффективности внедрения новой техники и технологии, организации труда, рационализаторских предложений и изобретений; порядок аттестации качества промышленной продукции; возможности применения средств вычислительной техники и методы проектирования технологических процессов с их использованием; порядок приема оборудования в эксплуатацию; требования рациональной организации труда при проектировании технологических процессов; отечественные и зарубежные достижения науки и техники в соответствующей отрасли производства; передовой отечественный и зарубежный опыт в области производства аналогичной продукции; основы экономики, организации производства, труда и управления; основы экологического законодательства; основы трудового законодательства; правила и нормы охраны труда.