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Наука в борьбе с мусором. Как обезопасить природу Архангельской области?

С мусором придется что-то делать… как бы этому не сопротивлялась определенно настроенная часть общества, придерживающаяся принципа – храните и перерабатывайте где угодно, только не у нас!

Речь об экологичном и безопасном производстве, который инвестор намерен организовать в Ленском р-не Архангельской области. Обо всем в подробностях читатели могут узнать на специальном сайте экотехнопарка «Шиес» и там же задать интересующие их вопросы.

Одна из самых популярных страшилок – гадость от привозных отходов протечет в почву, оттуда попадет в грунтовые воды и дальше в реки. А, может, чем пугать друг друга и нагнетать и без того непростую атмосферу, проще прислушаться к объяснениям специалистов и самим во всем разобраться?

Итак, речь о гидроизоляции объекта, которая предусмотрена в плане подготовки экотехнопарка к работе. Фильтрат будет собираться в специальные водоемы и проходить систему очистки. И это при том, что сама технология транспортировки и размещения брикетов с подготовленными для хранения отходами в принципе исключает появление фильтрата, все мероприятия по сбору и очистке вод все равно будут проводиться с максимальной эффективностью. То есть, разработчиками предусмотрена дополнительная ступень защиты.

К тому же у Шиес есть дополнительная природная защита. Это глинистые грунты, формирующие своеобразный «глиняный замок», который самым естественным образом защищает грунт от проникновения атмосферных вод.

И здесь на помощь природе приходит наука. Специально для объектов типа Шиес разработан так называемый «пирог» - экран, собранный из нескольких слоев изолирующих покрытий, блокирующих попадание поверхностных стоков в окружающую среду. Это геотекстильное покрытие дорнит, бентонитовые маты и геомембрана, в определенной последовательности чередующиеся со слоями песка, песчано-гравийной смеси и щебня, уложенных на уплотненный грунт.

А вот и начинка «пирога» - геомембрана толщиной в два мм совершенно водонепронецаема, прочна при растяжении и способна выдержать температуру до —70° С. А каждый бентонитовый мат идентичен глиняной гидроизоляции метровой толщины, к тому же такие маты умеют «залечиваться», самостоятельно заращивая случайные повреждения. Для дренажа будут использоваться специальные перфорированные трубы. В итоге все выпавшие на территорию осадки направятся на очистные сооружения и никак не попадут в грунт.

Кроме вышеперечисленного, в системе защиты будут использованы регулирующие резервуары и пятиступенчатая система фильтрации. Такая система опробирована во многих странах мира, вода, прошедшая подобную очистку, используется при разведении рыбы.

Также в системе контроля за состоянием экологии в районе объекта будут использованы мониторинговые скважины, с помощью которых можно получать самые достоверные данные о том, что происходит с грунтовыми водами. Вокруг экотехнопарка создается сеть гидрогеологических скважин, которые оснащаются автоматизированными датчиками. Эти высокотехнологичные приборы ведут наблюдение за температурой, уровнем и минерализацией подземных вод. Также идет отбор проб на расширенный химический анализ на весь перечень компонентов, установленных действующими нормативными документами. Датчики отправляют данные на пульт диспетчеру. Любые негативные изменения будут зафиксированы, и в дело вступит автоматическая контролирующая система, которая выдаст управленческую инструкцию.

Что касается информационной открытости проекта. Данные, получаемые с мониторинговых скважен, будут общедоступны и находиться в круглосуточном свободном доступе, а пробы с зашифрованными наименованиями будут отправляться в аккредитованную химическую лабораторию для независимого анализа по всем предусмотренным документами компонентам. 

Ну и последнее. В связи с громким общественным резонансом вокруг проекта «Экотехнопарк «Шиес», контроль за происходящим на объекте тоже будет многоступенчатым и осуществляться местными профильными организациями.  

17 сентябрь 16:28 | : Экономика

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