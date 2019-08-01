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Работа твоей мечты. "Аквилон Инвест" ищет заместителя главного бухгалтера

Холдинг «Аквилон Инвест» приглашает на постоянную работу заместителя главного бухгалтера с опытом успешной работы на производстве или в строительной сфере.

 

Одна из крупнейших девелоперских компаний России - строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» предлагает для замещения новую вакансию. Подробнее с требованиями к ней можно ознакомиться на специализированном сайте - https://hh.ru/vacancy/33218913

Соискателя ждет интересная работа, достойная оплата, возможность профессионального роста и коллектив, в котором всегда помогут и поддержат. Если вы профессионал своего дела, умеете работать вдумчиво и в команде, то откликайтесь на вакансию или присылайте свое резюме на электронную почту nazaryin@akvilon-invest.ru и звоните по телефону +7-911-055-04-26.

Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Архангельской области 16 жилых комплексов общей площадью около 250 тыс. кв. м.

17 сентябрь 11:10 | : Экономика

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