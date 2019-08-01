Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Северодвинск: Приняты работы по первым пилотным теплоузлам

Пилотный проект по установке в многоквартирных домах Северодвинска автоматизированных тепловых узлов на 2019 год был запланирован в 16 многоквартирных домах. Заказчиком проектирования и самих работ выступает Фонд капремонта Архангельской области.

Первые теплоузлы в Северодвинске были приняты 13 сентября в домах на ул.Полярная, 40, ул.Южная, 4А и 10/70. На обоих объектах работали вологодские подрядные организации – ООО «ЗемСтрой» и ООО «РесСтрой».

Проектированием занималась архангельская компания ООО «ИнТех». Она же в процессе монтажа осуществляла авторский надзор – помогала подрядной организации в правильной компоновке оборудования и его настройке.

Вообще, значительная часть домов в России получает горячую воду из той же трубы, что и теплоноситель в батареи отопления. Это простая и дешевая, но неэффективная и устаревшая технология. Именно такая всегда применялась в Северодвинске.

Во всех 16-ти домах проектом предусмотрен капитальный ремонт существующего индивидуального теплового пункта, включающий переход на закрытую систему теплоснабжения с установкой двухступенчатого пластинчатого водоподогревателя по смешанной схеме, насоса на подающей линии ГВС, двухходового клапана регулирующего нагрузку ГВС, установку циркуляционного насоса системы отопления и смесительного трехходового клапана с электроприводом. Управление теплопотреблением в контурах отопления и ГВС осуществляется контроллером.

Задача, которая стояла перед проектировщиками, - в рамках одного квартала перевести все дома на гибридную схему приема теплоносителя. В Северодвинске это – переход с открытой на закрытую систему теплоснабжения.

Зачем нужен был переход на закрытую систему теплоснабжения?  Статьей 29 закона «О теплоснабжении» с 1 января 2022 года вводится прямой запрет на использование централизованных открытых систем теплоснабжения. Такое решение было вызвано исключительно необходимостью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к горячей воде.

В случае с открытой системой ГВС горячая вода, в отличие от закрытой схемы, подается в трубы напрямую из общей системы теплоснабжения. Такое подключение подразумевает, что качество воды в отопительных приборах и кране будет одинаковым. Жители домов с открытой ГВС используют в своих бытовых целях непосредственно теплоноситель, нагрев которого осуществляют ТЭЦ и котельные. Открытой в таком случае называется сама система теплоснабжения. У нее нет отдельного замкнутого контура отопления, по которому циркулировал бы какой-то неизменный объем жидкости. Для обеспечения населения горячей водой и теплом постоянно осуществляется подача подогретого теплоносителя. Водоразбор населением горячей воды может быть полным или частичным. Если в системе остается теплоноситель, то он используется дальше для целей отопления.

Закрытая система горячего водоснабжения отличается от открытой тем, что с ней потребитель получает из крана воду питьевого качества. В этом случае происходит нагрев холодной воды, отбираемой из водопровода. Для подогрева используется дополнительный теплообменник, контактирующий с теплоносителем, подающимся в систему отопления. В то же время вода, идущая в краны и в радиаторы, напрямую не взаимодействует и не смешивается.

Разделение теплоносителя и горячей воды для потребителей является плюсом. В закрытой системе вода из крана имеет практически те же питьевые качества, что и холодная. Поправку нужно делать только на состояние труб. Коммуникации для горячего водоснабжения ржавеют быстрее из-за более благоприятных условий для коррозии, связанных с их постоянным нагреванием. Закрытой в таком случае называется не только система ГВС, но и система теплоснабжения. Из нее также не происходит постоянного отбора воды, поэтому не нужно бесперебойно подавать ее в больших объемах. Восстанавливать количество теплоносителя в закрытых системах нужно только при утечках, которые в исправных коммуникациях происходят нечасто.

 

17 сентябрь 08:54 | : Экономика

Главные новости


АРО ЛДПР - падение с Олимпа? К итогам Единого Дня Голосования
Налоговый коэффициент берет за горло бизнес? Споры в Архангельской ГорДуме
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2019 (153)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20