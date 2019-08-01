Северодвинск: Приняты работы по первым пилотным теплоузлам

Пилотный проект по установке в многоквартирных домах Северодвинска автоматизированных тепловых узлов на 2019 год был запланирован в 16 многоквартирных домах. Заказчиком проектирования и самих работ выступает Фонд капремонта Архангельской области.
Первые теплоузлы в Северодвинске были приняты 13 сентября в домах на ул.Полярная, 40, ул.Южная, 4А и 10/70. На обоих объектах работали вологодские подрядные организации – ООО «ЗемСтрой» и ООО «РесСтрой».
Проектированием занималась архангельская компания ООО «ИнТех». Она же в процессе монтажа осуществляла авторский надзор – помогала подрядной организации в правильной компоновке оборудования и его настройке.
Вообще, значительная часть домов в России получает горячую воду из той же трубы, что и теплоноситель в батареи отопления. Это простая и дешевая, но неэффективная и устаревшая технология. Именно такая всегда применялась в Северодвинске.
Во всех 16-ти домах проектом предусмотрен капитальный ремонт существующего индивидуального теплового пункта, включающий переход на закрытую систему теплоснабжения с установкой двухступенчатого пластинчатого водоподогревателя по смешанной схеме, насоса на подающей линии ГВС, двухходового клапана регулирующего нагрузку ГВС, установку циркуляционного насоса системы отопления и смесительного трехходового клапана с электроприводом. Управление теплопотреблением в контурах отопления и ГВС осуществляется контроллером.
Задача, которая стояла перед проектировщиками, - в рамках одного квартала перевести все дома на гибридную схему приема теплоносителя. В Северодвинске это – переход с открытой на закрытую систему теплоснабжения.
Зачем нужен был переход на закрытую систему теплоснабжения? Статьей 29 закона «О теплоснабжении» с 1 января 2022 года вводится прямой запрет на использование централизованных открытых систем теплоснабжения. Такое решение было вызвано исключительно необходимостью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к горячей воде.
В случае с открытой системой ГВС горячая вода, в отличие от закрытой схемы, подается в трубы напрямую из общей системы теплоснабжения. Такое подключение подразумевает, что качество воды в отопительных приборах и кране будет одинаковым. Жители домов с открытой ГВС используют в своих бытовых целях непосредственно теплоноситель, нагрев которого осуществляют ТЭЦ и котельные. Открытой в таком случае называется сама система теплоснабжения. У нее нет отдельного замкнутого контура отопления, по которому циркулировал бы какой-то неизменный объем жидкости. Для обеспечения населения горячей водой и теплом постоянно осуществляется подача подогретого теплоносителя. Водоразбор населением горячей воды может быть полным или частичным. Если в системе остается теплоноситель, то он используется дальше для целей отопления.
Закрытая система горячего водоснабжения отличается от открытой тем, что с ней потребитель получает из крана воду питьевого качества. В этом случае происходит нагрев холодной воды, отбираемой из водопровода. Для подогрева используется дополнительный теплообменник, контактирующий с теплоносителем, подающимся в систему отопления. В то же время вода, идущая в краны и в радиаторы, напрямую не взаимодействует и не смешивается.
Разделение теплоносителя и горячей воды для потребителей является плюсом. В закрытой системе вода из крана имеет практически те же питьевые качества, что и холодная. Поправку нужно делать только на состояние труб. Коммуникации для горячего водоснабжения ржавеют быстрее из-за более благоприятных условий для коррозии, связанных с их постоянным нагреванием. Закрытой в таком случае называется не только система ГВС, но и система теплоснабжения. Из нее также не происходит постоянного отбора воды, поэтому не нужно бесперебойно подавать ее в больших объемах. Восстанавливать количество теплоносителя в закрытых системах нужно только при утечках, которые в исправных коммуникациях происходят нечасто.