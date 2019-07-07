Депутаты АрхГорДУмы: Спасем наши школы от наездов надзорных органов!

В первой декаде сентября в архангельском сегменте интернета появилось много нареканий на готовность школ областной столицы к 1 сентября.
Городской бюджет изыскал дополнительно 19 млн. рублей, работы проводятся, что называется, «с колес».
Вчера депутаты решили проверить, как осваиваются эти средства.
Первой на их пути была школа № 30. Это первый большой ремонт за 16 лет. Надзорные органы предписали (вот до чего дело дошло!) отремонтировать лестничные пролеты, столовую, у учащихся младших классов появилась новая раздевалка. Откуда деньги?!
Ростислав Васильев (КПРФ): - Дополнительные 300 000 рублей мы взяли из резервного фонда округа Варавино-Фактория.
А вот обязательного для средних учебных заведений ограждения у тридцатой нет до сих пор. Депутаты и и в этом обещают помочь.
Следующим адресом стала 28 школа. Здесь полностью обновлена кухня, что тоже было указано в предписании.
Проблема в том, что школы старой (советской) постройки часто не соответствуют новым регламентам, поэтому выполнить все новые предписания далеко не просто. Например, 36-ю школу обязали сделать новую уборную для мальчиков согласно новым стандартам. Странно, конечно, что унитазы не разделены перегородками, как в нашем детстве, сортирное единство душ на любителя, наверно, таковы современные стандарты. Тем более, что Сергей Чанчиков (ЕР) обещал каждый год изыскивать дополнительные средства, чтобы «наши школы становились еще краше, еще безопасней».
В общем и целом, эта депутатская проверка помогла отодвинуть угрозу штрафов, а с ней и прерывание учебного процесса.
Сергей Пономарев (ЕР): - Будем работать над тем, чтобы деньги, которые возможно перераспределять от прибыли, которую сегодня получает бюджет города, шли на решение таких больных вопросов.
Итог деловой поездки подвела спикер городской Думы Валентина Сырова: - Мы правильно решили немного поддержать наши школы, тем самым сняв угрозу их закрытия. Ну, а сами школы посветлели и похорошели.
И еще приятная новость: с 1 октября запланировано повышение зарплаты учителям.