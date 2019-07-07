Замена лифтов в Архангельске: Еще три дома переданы в работу

Сегодня три многоэтажных дома в Архангельске переданы подрядной организации для работ по замене лифтового оборудования. Подъемники на пр.Обводный канал, 72, ул.Тимме, 18/1 и ул.Гайдара,50 меняются по программе замены лифтов, которую уже третий год реализует в регионе Фонд капремонта Архангельской области. В 2019 году Фонд работает по договору с ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» (ЩЛЗ).
Документы о передаче выше указанных объектов подписаны, но основные работы на этих домах начнутся с понедельника – такое решение принято, чтобы люди в выходные дни могли смогли пользоваться подъемниками.
Еще на трех домах - ул.Попова, 25, ул.Логинова, 80 и ул.Садовая,50, которые были переданы подрядчику 9 сентября, - ведутся работы по демонтажу оборудования, расчистке шахт и машинных помещений. Отметим, что Фонд впервые столкнулся со столь плохим содержанием лифтового оборудования, машинных помещений и технических этажей. Так, только с первого подъезда дома на ул.Попова, 25 рабочие выгребли из приямка 10 (!!!) пакетов мусора. По остальным подъездам – та же картина. Везде – завалы окурков. Между тем, непотушенный окурок, попадая на гору мусора внизу лифтовой шахты, легко может спровоцировать пожар. Об этом стоит задуматься – как управляющей компании, так и жильцам домов – производителям этого мусора.
Коме того, на Логинова,80 и Садовой,50 техэтаж содержится в категорически ненадлежащем состоянии – в большинстве подъездов отсутствуют замки для выходов в машинные помещения и на крышу, на техэтажах – грязь и следы обитания бомжей.
На Садовой,50 – вода в приямках - ее необходимо откачать прежде, чем монтажники приступят к огневым работам.
Как рассказал производитель работ по объекту на ул.Попова, 25 Андраник ГАСПАРЯН, его бригада за 4 дня полностью провела демонтаж корпусов кабин во всех шести подъездах, занесла все оборудование – в машинные помещения и на лестничные клетки. Сегодня в течение дня были подняты наверх шесть лебедок. Из машинных помещений вынесено старое оборудование. С понедельника здесь будет производиться демонтаж направляющих.
Плановый срок окончания работ – 14 и 19 ноября соответственно.