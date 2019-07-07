Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Замена лифтов в Архангельске: Еще три дома переданы в работу

Сегодня три многоэтажных дома в Архангельске переданы подрядной организации для работ по замене лифтового оборудования. Подъемники на пр.Обводный канал, 72, ул.Тимме, 18/1 и ул.Гайдара,50 меняются по программе замены лифтов, которую уже третий год реализует в регионе Фонд капремонта Архангельской области. В 2019 году Фонд работает по договору с ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» (ЩЛЗ).

Документы о передаче выше указанных объектов подписаны, но основные работы на этих домах начнутся с понедельника – такое решение принято, чтобы люди в выходные дни могли смогли пользоваться подъемниками.

Еще на трех домах -  ул.Попова, 25, ул.Логинова, 80 и ул.Садовая,50, которые были переданы подрядчику 9 сентября, - ведутся работы по демонтажу оборудования, расчистке шахт и машинных помещений. Отметим, что Фонд впервые столкнулся со столь плохим содержанием лифтового оборудования, машинных помещений и технических этажей. Так, только с первого подъезда дома на ул.Попова, 25 рабочие выгребли из приямка 10 (!!!) пакетов мусора.  По остальным подъездам – та же картина. Везде – завалы окурков. Между тем, непотушенный окурок, попадая на гору мусора внизу лифтовой шахты, легко может спровоцировать пожар. Об этом стоит задуматься – как управляющей компании, так и жильцам домов – производителям этого мусора.

Коме того, на Логинова,80 и Садовой,50 техэтаж содержится в категорически ненадлежащем состоянии – в большинстве подъездов отсутствуют замки для выходов в машинные помещения и на крышу, на техэтажах – грязь и следы обитания бомжей.

На Садовой,50 – вода в приямках - ее необходимо откачать прежде, чем монтажники приступят к огневым работам.

Как рассказал производитель работ по объекту на ул.Попова, 25 Андраник ГАСПАРЯН, его бригада за 4 дня полностью провела демонтаж корпусов кабин во всех шести подъездах, занесла все оборудование – в машинные помещения и на лестничные клетки. Сегодня в течение дня были подняты наверх шесть лебедок. Из машинных помещений вынесено старое оборудование. С понедельника здесь будет производиться демонтаж направляющих.

Плановый срок окончания работ – 14 и 19 ноября соответственно.

 

14 сентябрь 08:00 | : Экономика

Главные новости


Уикенд в "Малых Карелах": Испытание для инвалидов. Но вкусно
Люди пишут… Открытое письмо жителей Вельского р-на в областную прокуратуру и Счетную палату Архангельской области
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2019 (124)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20