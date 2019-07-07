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"Аквилон Инвест" приценивается к свободным земельным участкам

Холдинг готов приобрести земельные участки для многоэтажного строительства и здания для редеволпмента в центре Архангельска, в Соломбале, а так же в Северодвинске.

 

Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» возводит  в столице Поморья и городе корабелов 16 жилых комплексов общей площадью около 250 тыс. кв. м. Нынешнее лето оказалось урожайным на старты новых проектов. В Архангельске компания начала возводить пять объектов, еще один – в Северодвинске.  Общая площадь домов составляет почти 110 тыс. кв. м.

- Изначально, расширяя географию работы, мы ориентировались на сохранение объемов строительства в Архангельской области. Потребность в новом жилье в регионе определенно есть, вопрос стоит в доступности его для граждан. Немаловажную роль в этом играет наличие у застройщика задела по земельным участкам, позволяющего планировать работу по реализации новых проектов на перспективу. Мы готовы сделать оценку предлагаемого к продаже имущества и предложить собственникам варианты его приобретения, - отметил директор по развитию холдинга «Аквилон инвест» Андрей Четвериков.

Все предложения можно направлять на электронную почту chetverikov@akvilon-invest.ru и обсудить по телефону +79815618999.

Пополнение земельного банка обеспечит поступательную работу и увеличение объемов строительства нового жилья. В стадии проектирования сейчас находится ряд объектов, в том числе и комплексной застройки. При этом «Аквилон Инвест» нацелен на долгосрочную деятельность в Архангельской области, в том числе в рамках программы развития застроенных территорий в столице Поморья. Также рассматриваются варианты редевелопмента бывших промышленных зон и заброшенных участков.

13 сентябрь 10:55 | : Экономика

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