Инженер-электрик в Архангельске - застрять на 45 000

По данным поиска высокооплачиваемой работы Superjob, инженер-электрик в Архангельске в среднем получает 45 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 70 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 64 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 43 000 рублей, в Сыктывкаре - 47 000 рублей и в Петрозаводске - 46 000 рублей в месяц.
В инженеры-электрики, как правило, идут люди с высшим образованием, но без опыта работа, или со средним специальным, но с опытом. Последние обычно так и застревают в карьерном плане на этой должности, если не будут повышать образование и профессиональную квалификацию.
Инженер-электрик в своей деятельности руководствуется:
- данной должностной инструкцией;
- приказами, распоряжениями руководства;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- руководящими, нормативными актами организации;
- распоряжениями непосредственного начальника;
- законодательством РФ;
- Уставом организации;
- правилами, методическими материалами по эксплуатации, ремонту электрооборудования.
- Инженер-электрик должен знать:
- эксплуатационные характеристики, режимы работы, устройство, правила обращения с электрооборудованием;
- методические, нормативные материалы, правовые акты, иные документы по эксплуатации и ремонту электроустановок и электрооборудования;
- технологию, организацию ремонтных работ;
- мероприятия по подготовке, проведению планово-предупредительного ремонта электроустановок;
- нормы сдачи электрооборудования в ремонт и приема после него;
- способы монтажа, настройки, наладки электроустановок;
- передовой опыт ремонтных работ;
- нормы охраны труда, пожарной защиты;
- основы трудового законодательства.