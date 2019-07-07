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Инженер-электрик в Архангельске - застрять на 45 000

По данным поиска высокооплачиваемой работы Superjob, инженер-электрик в Архангельске в среднем получает 45 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 70 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 64 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 43 000 рублей, в Сыктывкаре - 47 000 рублей и в Петрозаводске -  46 000 рублей в месяц.

В инженеры-электрики, как правило, идут люди с высшим образованием, но без опыта работа, или со средним специальным, но с опытом. Последние обычно так и застревают в карьерном плане на этой должности, если не будут повышать образование и профессиональную квалификацию.

Инженер-электрик в своей деятельности руководствуется:

  • данной должностной инструкцией;
  • приказами, распоряжениями руководства;
  • правилами внутреннего трудового распорядка;
  • руководящими, нормативными актами организации;
  • распоряжениями непосредственного начальника;
  • законодательством РФ;
  • Уставом организации;
  • правилами, методическими материалами по эксплуатации, ремонту электрооборудования.
  1. Инженер-электрик должен знать:
  • эксплуатационные характеристики, режимы работы, устройство, правила обращения с электрооборудованием;
  • методические, нормативные материалы, правовые акты, иные документы по эксплуатации и ремонту электроустановок и электрооборудования;
  • технологию, организацию ремонтных работ;
  • мероприятия по подготовке, проведению планово-предупредительного ремонта электроустановок;
  • нормы сдачи электрооборудования в ремонт и приема после него;
  • способы монтажа, настройки, наладки электроустановок;
  • передовой опыт ремонтных работ;
  • нормы охраны труда, пожарной защиты;
  • основы трудового законодательства.
13 сентябрь 08:35 | : Экономика

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