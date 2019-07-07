Игорь Орлов: Соловки не для праздных туристов

Из-за ремонта взлетной полосы на Соловках практически перекрыт поток туристов, отправляющихся на исторический архипелаг из Архангельска… морским путем туда проще добраться с территории Карелии.
Местные туроператоры жалуются на упущенный доход.
Впрочем, губернатор Игорь Орлов не видит в этом ничего страшного… наоборот, лишний повод задуматься, нужен ли ты там.
Из интервью ЛенТВ:
«Для того, чтобы посетить место духа, надо не только сесть в самолет и комфортно долететь, но и преодолеть трудности. Поэтому на Соловки нужно ехать, понимая, что это путь к месту большой силы. Поэтому, кто хочет прогуляться, тот пусть лучше не собирается на Соловки, а тот, кто хочет познать, что такое Русский Север, сила русского духа, вера в Бога, тот дойдет, несмотря ни на какие трудности».
Глава региона считает, что потомки не простят нам вытоптанных и загаженных Соловков.
«Мы осознанно регулируем антропогенную нагрузку на Соловках. Допустить вытаптывание этой территории и сжигания ее кострами мы не можем. Потомки нам этого не простят».
(фото Artvesti.ru)