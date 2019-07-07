Главный конструктор в Архангельске - от 86-ти и выше

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, главный конструктор в Архангельске в среднем получает 86 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 145 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 126 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 83 000 рублей, в Сыктывкаре - 90 000 рублей и в Петрозаводске - 87 000 рублей в месяц.
Справка по профессии.
Главный конструктор руководит созданием новых и модернизацией конструкций изделий (комплексов, машин, аппаратов, приборов, механизмов) действующего производства, обеспечивая их высокий технический уровень, конкуренто- и патентоспособность, соответствие современным достижениям науки и техники, требованиям технической эстетики и наиболее экономичной технологии производства. Принимает меры по ускорению освоения в производстве перспективных конструкторских разработок, новейших материалов, широкому внедрению научно-технических достижений. Организует разработку проектов новых опытных и промышленных установок, нестандартного оборудования и приспособлений в связи с реконструкцией объектов, автоматизацией производства и механизацией трудоемких процессов. Проводит работу по повышению уровня унификации, стандартизации и сертификации разрабатываемых конструкций изделий. Обеспечивает соответствие новых и модернизированных конструкций техническим заданиям, стандартам, требованиям рациональной организации и охраны труда, нормам техники безопасности. Руководит подготовкой технико-экономических обоснований эффективности новых конструкторских разработок, их преимуществ по сравнению с ранее изготовлявшимися. Организует разработку перспективных и текущих планов внедрения и освоения новой техники, конструкторской подготовки производства, исследовательских и опытно-конструкторских работ, контролирует их выполнение. Обеспечивает внедрение систем автоматизированного проектирования, своевременное составление, согласование и утверждение чертежей и другой технической документации, разрабатываемой конструкторскими подразделениями.
(кадр из к/ф «Главный конструктор»)