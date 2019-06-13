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«Квартирная арифметика» от холдинга «Аквилон Инвест»

В сентябре покупке квартиры в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске можно получить дополнительную  скидку.

Размер скидки зависит от времени приобретения квартиры: чем раньше клиент принял решение, тем больше выгода.
При бронировании квартиры в период  до 8 сентября, клиенты получают скидку в размере 19%, с 9 по 15 сентября – 18%, с 16 по 22 сентября – 17%, с 22 по 30 сентября – 15%. Наибольшая выгода достигается при условии 100% оплаты квартиры или приобретении ее в ипотеку.

Скидка действует на квартиры в ЖК «Green Park»(1-я и 2-2 очереди), ЖК «Зеленый квартал» (2-я и 3-я очереди), ЖК «iSadovaya», ЖК «Piver Park», ЖК «Familia» в столице Поморья* и ЖК «Nordica» (1-я и 2-я очереди, ЖК «CLEVER» (1-я и 2-я очереди) и ЖК «IDМорской» в городе корабелов**.

Напомним, что летом холдинг «Аквилон Инвест» в Поморье начал продажи квартир в пяти жилых комплексах: это ЖК «Familia», «Art-Line», «Next» и «River PARK» в Архангельске и «ID-Морской» в Северодвинске. Сейчас на них действуют одни из самых привлекательных цен, с учетом качества постройки и разнообразия планировок. А 9 сентября стартуют продажи квартир в новом ЖК «Искра PARK».

 

*Сроки проведения акции с 01.09.2019 по 30.09.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Расчет скидки производится от базовой стоимости квартир. Денежный эквивалент скидок не выплачивается. Застройщик ООО «Капитал Инвест». Многоквартирный  жилой  дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и автомобильным паркингом (1 этап – жилой дом в осях 1-16) (2 этап – жилой дом в осях 17-35) по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул. Выучейского и пр. Ломоносова. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru.
**Сроки проведения акции с 01.09.2019 по 30.09.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Расчет скидки производится от базовой стоимости квартир. Денежный эквивалент скидок не выплачивается. Застройщик ООО СЗ «СевТехНадзор».  Многоквартирный среднеэтажный жилой комплекс по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Морской, 67, уч. 29:28:104152:7. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru

 

03 сентябрь 11:05 | : Экономика

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