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Директор по производству в Архангельске - барин на конкретной зарплате

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, директор производства в Архангельске в среднем получает 112 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 175 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 161 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 109 000 рублей, в Сыктывкаре - 117 000 рублей и в Петрозаводске -  114 000 рублей в месяц.

На предприятиях, деятельность которых напрямую связана с производством товаров, не всегда в штатном расписании была должность директора по производству. Ранее его обязанности были разделены между директором завода, главным инженером и главным технологом.

С развитием рыночных отношений введение такой штатной единицы стало обоснованным. Время плановой экономики прошло, перед руководством заводов встали новые задачи: самостоятельный поиск путей сбыта, налаживание контактов с поставщиками, внедрение инновационных разработок и модернизация производства. Круг обязанностей директора значительно расширился, и тот уже не мог уделять столько времени производству.

В итоге директор по производству занял свое место среди руководителей других подразделений, выполняя при этом четко очерченный круг обязанностей, в который вошли:

  • работа с персоналом;
  • контроль технологического процесса;
  • развитие производства.

При этом он подчиняется генеральному директору и стоит на одном уровне с руководителями других подразделений. В отдельных случаях на предприятиях, где непосредственно задействовано по несколько тысяч человек, производство может разделяться на блоки, каждый из которых возглавляет свой директор по производству.

03 сентябрь 08:31 | : Экономика

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