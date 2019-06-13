Фонд капремонта Архангельской области продолжает вести разъяснительную работу для граждан

В августе разъяснения по вопросам капремонта многоквартирных домов в Архангельской области получили 3831 человек – на личный прием пришли 1243 собственника жилых помещений, еще 2588 были проконсультированы по телефонной «горячей линии».
Жители региона каждый день могут получить ответы на вопросы по капитальному ремонту. На личных приемах темы всегда различны - от желания включить дом в краткосрочный план более раннего периода до вопросов по технологии проведения работ подрядной организацией. Но, согласно нашей статистике, самое большое количество вопросов всегда касается финансовой стороны капремонта – взносов, их начисления, розыска оплат, льгот, смены собственника. Для того, чтобы граждане могли получить все разъяснения, в Фонде с понедельника по пятницу в течение всего рабочего дня ведется прием граждан специалистами финансового отдела. Попасть на такой прием можно по адресу: г.Архангельск, ул.Урицкого, 1 офис 402/1 в режиме живой очереди.
Для жителей области работает телефон «горячей линии» - 8(8182)45-71-21, по которому можно проконсультироваться по всем вопросам, касающимся капитального ремонта и оплат.
Кроме того, можно записаться на личный приём к руководящему составу Фонда по телефону 8(8182)45-71-51. Ежемесячно приемы ведут директор Фонда капремонта Архангельской области Александр Бараев, его заместители Михаил Хабаров (по вопросам проведения капитального ремонта МКД) и Денис Вторый (по вопросам капремонта МКД, находящихся на спецсчетах).
Как рассказала оператор «горячей линии» Мария Романова, после последней актуализации региональной программы из нее были исключены 314 домов, по большей части из-за рекомендации признания их аварийными после проведенной экспертизы. Собственники этих домов получили квитанции, на обратной стороне которых – бланк заявления на возврат оплаченных ранее взносов на капитальный ремонт. Люди спрашивают, сколько квитанций, подтверждающих оплату, нужно приложить к такому заявлению. Достаточно двух – трех, пояснила Мария Романова.
Вместе с тем, всегда актуальными для граждан остаются вопросы, касающиеся льготных категорий и компенсации им взносов за капремонт.
Поясняем, что собственники жилья освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт только в двух случаях: если многоквартирный дом в установленном законом порядке признан аварийными и подлежащими сносу, либо он расположен на земельном участке, который на федеральном или региональном уровне определен к изъятию для использования его в государственных целях. Все остальные категории граждан взносы платить обязаны.
Рассчитывать на льготу может только тот, кто является собственником помещения и зарегистрирован в нем. Перечень категорий граждан, которые имеют право на компенсацию взносов на капитальный ремонт, достаточно большой. В него, в частности, входят инвалиды первой и второй групп, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории РФ (Чечня, Северный Кавказ) и других государств, ветераны труда.
На территории Архангельской области установлены льготы для граждан старшего возраста, одиноко проживающих либо проживающих в семье неработающих пенсионеров (то есть если пенсионер зарегистрирован с детьми трудоспособного возраста, то он на «льготу по возрасту» претендовать не может).
Северянам в возрасте 70 лет и старше предоставляется льгота в размере 50 процентов от социальной нормы площади жилого помещения, в возрасте 80 лет и старше – 100 процентов от социальной нормы жилья. Размер регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемого для расчета субсидий, утвержден постановлением главы администрации Архангельской области № 211 от 12.12.2005 и составляет:
С полным перечнем категорий граждан, имеющих право на льготу по уплате взносов на капремонт, можно ознакомиться на сайте Фонда капитального ремонта Архангельской области по адресу: fond29.ru в разделе «Тарифы и льготы» либо получить информацию в отделениях социальной защиты населения по месту жительства.
Право на получение льготы по оплате взносов устанавливается отделением социальной защиты по месту регистрации гражданина. Именно туда нужно предоставлять все подтверждающие документы.
Между фондом и отделениями социальной защиты населения подписаны соглашения об информационном взаимодействии, в рамках которых они передают нам списки граждан, имеющих право на денежные выплаты, а региональный оператор передает сведения о суммах рассчитанных мер социальной поддержки.
Фонд капитального ремонта выставляет квитанцию на полную сумму, а льгота компенсируется человеку через отделение соцзащиты тем способом, который он сам определил: либо выдается на почте, либо перечисляется на банковскую карту.