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Мэрия Архангельска покупает квартиры для сирот (аукционы)

Администрация Архангельска объявила электронные аукционы на приобретение 10 благоустроенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, расположенных в панельных, кирпичных или монолитных домах в Архангельске, а именно, однокомнатных квартир в округах:

- Майская горка (исключая о. Краснофлотский), окончательная подача заявок до 30.08.2019 до 9:00, до 02.09.2019 до 9:00, 04.09.2019 до 9:00;

- Цигломенский округ (исключая район Лахтинское шоссе), окончательная подача заявок до 03.09.2019 до 9:00;

- Маймаксанский округ (исключая островные территории и поселок 29 Лесозавода), окончательная подача заявок до 05.09.2019 до 9:00;

- Соломбальский округ (исключая островные территории), окончательная подача заявок до 05.09.2019 до 9:00;

- Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков), окончательная подача заявок до 06.09.2019 до 9:00.

Общая площадь однокомнатных квартир должна быть не менее 15 кв. м.

Вся информация о проведении конкурентных способов, перечню документов и условиям проведения конкурентных способов на приобретение жилых помещений размещается на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок Российской Федерации www.zakupki.gov.ru (заказчик – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации МО «Город Архангельск»).

Контактные лица: Белова Наталья Валентиновна 607-530, Севастьянова Ульяна Евгеньевна 607-527, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, этаж 3, каб. 319.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

02 сентябрь 12:41 | : Экономика

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