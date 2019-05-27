У Архангельского перинатального центра протекла крыша

Напомним, в русском новоязе данное выражение может иметь два значения: в первом протекла кровля в прямом смысле; во-втором – слились люди, протекционирующие данное предприятие (учреждение).
Так вот, данное учреждение регионального здравоохранения, даже на начальном этапе вызвавшее горячие споры о целесообразности оного, начало полноценно функционировать чуть больше года назад, а сотрудники уже жалуются на капель сверху. Понятно, что пациенткам перинатального центра, как правило, не до жалоб…
У персонала есть претензии в работе системы водостока, водоснабжения, к работам по прокладке кабелей. В актовом зале просто капает на голову.
Однако в региональном правительстве подобные недоделки почему-то считаются в порядке вещей.
Артем Вахрушев, заместитель губернатора по социалке (бывший медиабосс):
- Сдать столь масштабный объект так, чтобы в дальнейшем не появилось нареканий, практически невозможно. Подрядчик признает, что в большинстве случаев ремонт должен быть осуществлен в рамках гарантии. Часть недоделок уже устранена, вместе с тем работы необходимо вести более оперативно…