Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

У Архангельского перинатального центра протекла крыша

Напомним, в русском новоязе данное выражение может иметь два значения: в первом протекла кровля в прямом смысле; во-втором – слились люди, протекционирующие данное предприятие (учреждение).

Так вот, данное учреждение регионального здравоохранения, даже на начальном этапе вызвавшее горячие споры о целесообразности оного, начало полноценно функционировать чуть больше года назад, а сотрудники уже жалуются на капель сверху. Понятно, что пациенткам перинатального центра, как правило, не до жалоб…

У персонала есть претензии в работе системы водостока, водоснабжения, к работам по прокладке кабелей. В актовом зале просто капает на голову.

Однако в региональном правительстве подобные недоделки почему-то считаются в порядке вещей.

Артем Вахрушев, заместитель губернатора по социалке (бывший медиабосс):

- Сдать столь масштабный объект так, чтобы в дальнейшем не появилось нареканий, практически невозможно. Подрядчик признает, что в большинстве случаев ремонт должен быть осуществлен в рамках гарантии. Часть недоделок уже устранена, вместе с тем работы необходимо вести более оперативно…

02 сентябрь 11:35 | : Экономика / Скандалы

Главные новости


СРОЧНО: В Архангельск приходит новый владыка. Митрополит Даниил переведен в Курганскую область
После Сметанина. Кто возьмет Плесецкий район?
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2019 (17)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20