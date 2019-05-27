Мультиязычность в цене. Архангелогородцы увлеклись норвежским языком

С расширением международного сотрудничества растет спрос на специалистов со знанием иностранных языков. С 2013 года количество упоминаний английского языка в вакансиях от работодателей из Архангельской области на hh.ru увеличилось в два раза. Аналитики HeadHunter выяснили, в каких профобластях наиболее востребованы специалисты со знанием английского языка, компании из каких отраслей заинтересованы в привлечении сотрудников, владеющих иностранным языком, а также составили портрет соискателя с востребованным сегодня навыком «мультиязычность».
Больше всего вакансий с упоминанием английского языка в требованиях с начала текущего года было опубликовано для ИТ-специалистов (44% от общего числа подобных предложений о работе в Архангельской области). Спросом пользуются производственные работники (16%), административный персонал (15%), а также представители сфер науки, образования (13%) и продаж (11%) со знанием английского языка. Пригодится в работе английский и потенциальным работникам индустрии гостеприимства (туризм, гостиницы, рестораны – 8%).
Если говорить о представителях конкретных профессий, то наиболее популярны сегодня учителя, инженеры, администраторы, программисты и менеджеры по продажам, владеющие английским языком.
Что касается компаний, которые чаще искали кандидатов со знанием иностранного языка, то в лидерах по количеству размещенных вакансий работодатели из отрасли информационных технологий и интернета (49%) и образовательные учреждения (9%).
Средняя заработная плата, которую компании предлагали соискателям, владеющим английским языком, в первом полугодии 2019 года в Архангельской области составила 40 тыс. рублей. Для сравнения: средняя предлагаемая зарплата на рынке труда в целом равняется 35 тыс. руб.
Интересно, что больше всего соискателей со знанием английского языка насчитывается среди работников сферы продаж (16% от всех резюме, в которых есть упоминание об английском языке) и начинающих специалистов, студентов (14%). На мультиязычность в резюме также указали специалисты по информационным технологиям (8%), административный персонал (6%) и представители сферы бухгалтерии (5%).
Уровень владения английским языком у соискателей разный: 45% кандидатов отметили в резюме начальный уровень (А1), 20% - элементарный (А2), 17% – средний (В1), 11% - средне-продвинутый (В2). Продвинутым уровнем знания английского языка (С1, С2) могут похвастать всего 7% архангелогородцев.
Английский язык занял первое место по популярности среди соискателей из Архангельской области. В тройку лидеров также вошли немецкий (5,5% от всех резюме, обновленных за последние три месяца на hh.ru) и французский языки (1,3%). Однако встречаются у соискателей и довольно необычные языковые предпочтения, например, норвежский (0,5%), испанский (0,4%) и даже китайский языки (0,2%).