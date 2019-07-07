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Фонд капремонта Архангельской области проводит приемки работ по системам теплоснабжения

Последняя неделя августа ознаменована ежедневными приемками работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирных домов.

Все инженеры отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области и подрядных организаций, в том числе – по строительному контролю, вчера были сосредоточены исключительно на теплоснабжении: приемки, устранение замечаний, проверка исполнительной документации. О времени «Ч» - 1 сентября – счет пошел на часы. Подрядчики заверили – все предстоящие выходные никто из рабочих отдыхать не будет, на не сданных пока объектах работа должны «кипеть».

Всего по программе 2019 года капремонт систем теплоснабжения ведется в 92 многоквартирных домах. Еще в трех домах – двух в Коряжме и одном в Северодвинске  - идут работы по программе уже 2020 года.

Капремонт систем теплоснабжения предусматривает полную замену системы отопления – от розлива в подвале и до квартир на верхних этажах. Самая сложная часть работы подрядчика – уговорить собственников на проведение работ в квартирах.

Согласно Жилищному кодексу, собственники обязаны предоставлять доступ к общедомовому имуществу, к которому относится и система отопления, но нередко жильцы не пускают рабочих в квартиры. Так происходит на большинстве объектов в Архангельске и Северодвинске. В Новодвинске и Коряжме управляющие компании активно работают с собственниками жилых помещений, вплоть до решения вопроса о предоставлении доступа через суд.

В случаях недопусков для проведения работ по квартирным стоякам составляется акт, собственники пишут отказ и соглашаются, что ни подрядчик, ни региональный оператор не несут ответственность в случае аварии. 

Все отремонтированные системы теплоснабжения проходят опрессовку. После этого дом получает паспорт готовности к началу отопительного сезона.

В понедельник, 26 августа, были организованы приемки по ул.Химиков, 11 и Воскресенской, 59 в Архангельске, на пр.Беломорский, 59, ул.Торцева, 57/1 в Северодвинске.

Во вторник, 27 августа, было принято четыре объекта в поселке Катунино Приморского района, прошли приемки в Северодвинске на ул.Железнодорожной, 23в, ул.Труда, 35, ул. Ломоносова, 44.

В среду, 28 августа, комиссии смотрели, как смонтированы системы теплоснабжения в домах на ул.Воскресенской, 81 и ул.Попова, 21 в Архангельске, ул.Железнодорожной, 21, ул.Юбилейной,29 в Северодвинске, на ул.Уборевича,6 в Новодвинске.

Сегодня приемки идут на Торцева, 38а, 51, 53 в Северодвинске. Завтра, 30 августа – в Мирном, Онежском районе, Коряжме, Архангельске, Новодвинске и Северодвинске.

Ряд объектов, по словам подрядчиков, будут полностью готовы к приемкам 31 августа – 1 сентября, приемки по ним будут назначены 2 сентября.

На фото – сданные работы по капремонту системы теплоснабжения в архангельском доме на улице Попова, 21. Работала вологодская подрядная организация ООО «ЗемСтрой». По словам нашего куратора, инженера отдела контроля Дарьи Дроздовой, все сделали быстро и качественно. Работы велись по верхнему и нижнему розливам. К сожалению, по квартирам был стопроцентный отказ по допускам – из-за этого не были заменены стояки отопления. Процесс монтажа системы теплоснабжения на данном объекте был серьезно осложнен затоплением подвала – вода туда стекает от соседнего дома. С проблемой боролись совместно с управляющей компанией – та давала насос, которым рабочие откачивали воду, что давало возможность вести монтаж в более – менее нормальных условиях.

Отметим, что в этом доме в весенне-летний период была отремонтирована крыша, инженерные системы водоотведения, холодного и горячего водоснабжения.

  

30 август 07:50 | : Экономика

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