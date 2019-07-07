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Обреченные. Обитатели контактного зоопарка в Северодвинске брошены на произвол судьбы

Среди бедняг дикобраз, обезьяны, кролики, питон… Все они радовали северодвинских детишек, пока хозяин зоопарка не скрылся в неизвестном направлении. Наблюдатели полагают, что ему показалось дешевле бросить животных, чем организовывать их отправку из города.

Впрочем, у этого вида развлечений есть немало противников. Свою возмущение происходящим выразила в социальной сети зоозащитница Татьяна Халина:

- Обезьяна, питон, еноты, попугаи, голуби, павлин, дикобраз, шиншиллы, кролики, красноухие черепахи, цесарки — это всего лишь инвентарь, бездушные рабы. Теперь администрация ЦУМа не знает, что им делать с животными. Когда я стояла с пикетом около ЦУМа, на меня нападали, меня выгоняли, надо мной потешалась безмозглая толпа, полиция бездействовала, когда сотрудник зверинца сломал видеокамеру корреспондентам северодвинского телевидения. А теперь меня спрашивают: что делать с животными? Что делать? Кто виноват? Вечные вопросы. Значит, как стричь деньги за счет эксплуатации животных, вопросов у вас не было. А теперь вы обращаетесь к зоозащитным организациям, которые никто не финансирует. А виноваты потребители. Те самые потребители, которые радостной толпой посещают такие мероприятия, те самые потребители, которые катаются на слонах и делают селфи с дельфинами в хлорированной воде. Посмотрите на несчастных, никому не нужных животных. Вы виноваты в их судьбе.

В настоящий момент зверюшки могут рассчитывать только на милосердие владельцев северодвинского ЦУМа, где сбежавший устроитель живого аттракциона до поры до времени арендовал помещение… но и их терпение небеспредельно.

29 август 12:48 | : Экономика / Скандалы

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