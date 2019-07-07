Маргаритинская ярмарка может вернуться на Центральный рынок. И другие новости архангельской ГорДумы

Парламентарии Архангельска возвращаются из летних отпусков… и сразу включаются в работу.
Вчера прошло заседание постоянной комиссии по вопросам экономики и инвестиционной политики, куда, кроме депутатов, были приглашены чиновники мэрии, а также персонально директор МУП «Спецтрест по обслуживанию населения» Александр Пирогов и директор ООО «Центральный рынок» Григорий Игнатьев.
Соответственно, значительная часть заседания была посвящена вышеуказанным предприятиям.
Народные избранники ознакомились с отчетом Александра Пирогова о финансово-хозяйственной деятельности «Спецтреста», перспективах развития и улучшении финансовых показателей. Депутатам были озвучены конкретные шаги по стабилизации финансового положения предприятия. Так, предлагается преобразовать организационно-правовую форму из МУП в ООО, что позволит самостоятельно устанавливать тарифы на те или иные услуги предприятия и привлекать заемные средства, приглашать инвесторов. Также директор предприятия озвучил планы по созданию на территории кладбища Южной Маймаксы колумбария, развитию собственной сети приемных пунктов, выставочных павильонов и организации прощальных залов.
В свою очередь, народных избранников интересовали вопросы сегодняшнего финансового состояния предприятия. «На сегодня прогнозируемый убыток предприятия до конца года составляет до 20 млн. рублей, это много. Прошу профильный блок Администрации проработать конкретные варианты выхода из ситуации, тем более один вариант вы готовы поддержать – это переход из МУП в ООО», - обратился председатель комиссии Михаил Федотов к заместителю Главы города Виктору Акишину.
Народные избранники также получили ответы на такие вопросы, как: оптимизация численности штата предприятия, итоги прошедших проверок со стороны правоохранительных органов, варианты дополнительных источников доходов предприятия. Обсудили депутаты и рыночную конкурентоспособность компании.
Промежуточные итоги обсуждения вопроса подвел Михаил Федотов:
- На сегодня МУП «Спецтрест» работает в острой рыночной борьбе, надо приспосабливаться к новым реалиям. Мы видим, что из-за неэффективной работы предыдущего руководства МУПа, в этом году прогнозируются убытки на уровне 20 млн. рублей и их надо покрывать. Тем не менее, руководитель предприятия Александр Пирогов нас заверил, что предприятие работает, есть планы по оптимизации своей деятельности, открытию новых направлений в своей работе. А городские власти в ближайшее время просчитают все варианты поддержки МУПа, в том числе перевода в ООО, как было сделано практически со всеми муниципальными предприятиями города за последние два года. Это позволит вывести из долгов как саму компанию, так и получить хоть какой-то доход в городской бюджет.
По второму вопросу повестки краткую информацию доложил Григорий Игнатьев, директор ООО «Центральный рынок». Григорий Вячеславович заявил о прямых убытках компании из-за переноса основных площадок Маргаритинской ярмарки с центрального рынка в «Норд-Экспо» (аналитику по этому вопросу от Михаила Силантьева читайте здесь). «Потери составили, с учетом динамики последних лет, более 2-3 млн. рублей. Если в 2017 году у нас было более 250 заявок, то сейчас на предстоящую Маргаритинскую ярмарку подано только 58», - рассказал директор рынка.
Тем не менее, депутаты обсудили финансовые вопросы деятельности предприятия, варианты поддержки. Также народные избранники подняли вопрос о незаконной торговле возле магазина «Диета» и целесообразности работы двух рынков в центральной части столицы Поморья.
Итогом обсуждения стало предложение комиссии вынести обсуждаемую тему на ближайшую сессию городской Думы в рамках «Часа вопросов городской Администрации».