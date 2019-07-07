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Архангельск: Приняты работы по капремонту фасада на ул.Лочехина, 9

Здесь работала подрядная организация ООО «КСТ». В пятиэтажном панельном доме утеплены межпанельные швы, приведены в порядок балконы, сделана новая красивая отмостка, отремонтированы крыльца. Жители, которые присутствовали при работе комиссии по приемке, выразили свое удовлетворение от проведенных работ.

В целом в панельных домах капитальный ремонт фасада представляет собой ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки «Вилатерм».

По технологии, сначала производится удаление старого герметика и вскрытие шва. Из межпанельного шва удаляют старый наполнитель – на фото хорошо видно, каким он был. В старых домах основным наполнителем шва является пакля, которая при плохой гидроизоляции швов накапливает влагу и пропускает холод. А пустой шов - это причина холодных и мокрых стен – на них желтеют обои и образуется плесень.

Далее межпанельное пространство заполняется вилатермом - для создания тепловой подушки. Вилатерм - экологически чистый материал, изготавливаемый по современным технологиям из вспененного полиэтилена. Вилатерм характеризуется уникальным сочетанием физико-механических, теплофизических и акустических свойств.

В отверстия, проделанные в вилатерме, производится запенивание междушовного пространства для полного уплотнения шва. Пена, расширяясь, заполняет все пустоты, а вилатерм препятствует выходу пены наружу. Причем запенивается все межпанельное пространство, производя надлежащее уплотнение межпанельного пространства, а затем запенивается пустота внутри вилатерма.

В конце производится герметизация межпанельных стыков, то есть покрытие герметизирующей мастикой для обеспечения полной гидроизоляции швов.

  

26 август 12:33 | : Экономика

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