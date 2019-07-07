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Новости рынка труда: Выпускники САФУ хотят на первую зарплату 47 тыс. руб.

Споры вокруг тем, связанных с важностью дипломов для работодателей и желания получить непременно высшее образование у молодежи, не утихают. Аналитики HeadHunter Северо-Запада решили узнать, как часто рекрутеры указывают требования к уровню образования соискателей в тексте вакансий, а заодно выяснить, выпускники каких высших учебных заведений Северо-Запада разместили больше всего резюме линейных руководителей и топ-менеджеров.  

По аналитике hh.ru, 14% предложений о работе, открытых в регионах Северо-Запада (без Петербурга и Ленобласти) с начала года, включая Архангельскую область, были рассчитаны на соискателей с высшим образованием. Еще на 7% позиций компании рассматривали потенциальных работников с уровнем образования не ниже среднего специального.

В целом, судя по информации резюме, на рынке труда Архангельской области насчитывается 55% кандидатов с высшим образованием, 26% - со средним специальным и всего 10% - со средним образованием. Еще 9% соискателей указали в резюме сведения о незаконченном высшем образовании.

Если говорить о государственных учебных заведениях Северо-Запада, из которых вышло больше всего управленцев высшего звена, то первое место в рейтинге по доле руководителей занял Северный институт предпринимательства, где среди резюме выпускников 7,7% резюме, открытых в мае-июле текущего года на hh.ru, принадлежат топ-менеджерам. В тройку лидеров также вошли Мурманская академия экономики и управления (7,4%) и Мурманский государственный технический университет (7,1%). С небольшим отставанием на четвертом месте расположился КРАГСУ (7%), а на пятом - Калининградский пограничный институт Федеральной службы безопасности РФ (6,3%). Кроме того, в топ-10 вузов, чьи выпускники чаще претендуют на руководящие должности, - Международный институт управления в Архангельске (6,1%), Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина (5,8%), Калининградский государственный технический университет (5,8%), Калининградский институт управления (5,6%), Петрозаводский государственный университет (4,7%) и Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова (4,7%).

«Помимо аналитики резюме руководителей высшего звена среди выпускников вузов, мы посмотрели, в каких регионах в принципе проживают бывшие студенты тех или иных вузов Северо-Запада, - комментирует Ирина Жильникова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу.Несмотря на «мобильность» соискателей, оказалось, что большинство выпускников остаются жить там, где получили образование. Больший интерес к релокации проявили выпускники Великолукской государственной сельскохозяйственной академии и Великолукской государственной академии физической культуры и спорта – практически каждый третий в итоге переехал в Северную столицу. Интересно, что самая большая доля тех, кто в итоге остался в родном регионе, насчитывается среди выпускников Калининградского института управления (89% остались в Калининградской области), Балтийского федерального университета им. И. Канта (74% живут в Калининградской области) и КРАГСУ (62% выпускников из Коми)».

Примерно каждый четвертый выпускник вузов Северо-Запада сейчас работает в Петербурге, каждый пятый – в Москве. В столице больше всего оказалось выпускников Калининградского государственного технического университета (22%) и Северного государственного медицинского университета (22%).

Что касается зарплатных ожиданий в резюме выпускников вузов Северо-Запада, самая высокая планка у кандидатов Ухтинского государственного технического университета (в среднем 60 тыс. рублей), Мурманского государственного технического университета (50 тыс. рублей) и Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова (47 тыс. рублей). И, напротив, минимальные запросы у выпускников Калининградского института управления и Псковского государственного университета – в среднем 35 000 рублей.

26 август 11:37 | : Экономика

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