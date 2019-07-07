Минтруд установил прожиточный минимум в 11 185 рублей

Соответствующий приказ подписал первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко. Приказ опубликован сегодня на портале нормативно-правовой информации, сообщает ТАСС.
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за II квартал 2019 года на душу населения 11 тыс. 185 рублей, для трудоспособного населения - 12 тыс. 130 рублей, для пенсионеров - 9 тыс. 236 рублей, для детей - 11 тыс. 4 рубля", - говорится в приказе, подписанном первым заместителем министра труда и социальной защиты Алексеем Вовченко.
За I квартал 2019 года прожиточный минимум в целом по России составлял 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рублей, пенсионеров - 8 тыс. 894 рублей, детей - 10 тыс. 585 рублей.
Прожиточный минимум - стоимостная оценка потребительской корзины. Под ней подразумевается минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Также прожиточный минимум учитывает необходимые к уплате ежемесячные платежи и сборы.
Величина прожиточного минимума с 2000 года изменяется ежеквартально для трех групп населения: трудоспособных граждан, пенсионеров и детей, а также для в населения в целом. Показатель используется, в частности, при формировании федерального и местных бюджетов, оказания социальной помощи, разработки и реализации социальных программ.