Архангельск: Ярославская, 18 – новая жизнь старого фундамента

Здесь, выполняя капитальный ремонт фундамента деревянного дома, трудится бригада подрядной организации ООО «СК Белое море».
Вчера состоялась промежуточная приемка - принимали свайную часть фундамента. В настоящее время поменяно 30 свай. Полностью поменян окладной венец, частично – рядовые. Выполненные работы приняты без замечаний.
Отметим, что перед капитальным ремонтом дом был направлен на обследование, после которого экспертной подрядной организацией ООО «Регион-инвест» было вынесено решение о его ремонтопригодности.
По оценке экспертов, фундамент нуждался в капитальном ремонте больше всего – в деревянных домах с этого вида работ, как правило, и начинают. Здесь фундамент был признан аварийным, перекрытия – недопустимыми для эксплуатации, остальные конструктивные элементы находятся в ограниченно работоспособном состоянии.
Так, в экспертном заключении говорится «присутствует множество (до 90%) разрушенных до 70% свай, часть свай разрушены полностью. Одна из свай разрушена, не находится под окладным венцом внутренней стены. По периметру здания и частично под внутренними стенами установлены поддерживающие городки, принимающие нагрузку вместо разрушенных свай».
И далее:
«Перекрытия – недопустимое состояние: пол на лестничной площадке 1 этажа имеет щели раскрытием до 70 мм, вследствие «движения» фундамента и деформации балок цокольного перекрытия. Пол в квартире №2 «отходит» от стены на 20 мм. Обнаружен аварийный участок: вследствие разрушения венца стены и сваи узел опирания балки цокольного перекрытия на окладной венец деформирован (балка цокольного перекрытия оперта на опору, установленную дополнительно)».
Размеры биологического поражения свайного основания дома также были впечатляющими. Так, окладной и второй рядовой венцы стены имеют следы биологического поражения на площади до 2 метров.
Согласно сделанного заключения были даны рекомендации о том, что в рамках капитального ремонта необходимо выполнить:
Остальные рекомендации касаются работы управляющей компании: В рамках текущего ремонта целесообразно рекомендовать управляющей организации:
Отметим, что такое обследование перед проведением капитального ремонта обязательно для всех многоквартирных деревянных домов, находящихся в регпрограмме, – ремонт в них возможно осуществить только тогда, когда «добро» на это дадут эксперты.