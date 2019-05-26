Если ты директор по персоналу… Самые актуальные вакансии прошедшей недели в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Архангельской области:
Директор по персоналу – https://bit.ly/2YuxIou (от 120 000 руб. на руки)
Технический директор – https://bit.ly/2YRGZ5t (от 110 000 до 140 000 руб. до вычета НДФЛ)
Заместитель директора по экономике и финансам – https://bit.ly/31vuaiT (от 90 000 руб. до вычета НДФЛ)
Руководитель группы магазинов "Магнит" – https://bit.ly/2YUxvGm (от 88 400 до 132 000 руб. до вычета НДФЛ)
Ведущий системный администратор – https://bit.ly/2KJPOJz (от 80 000 руб. на руки)