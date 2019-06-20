Александр Фролов: Поддержка строительной отрасли – залог развития экономики региона

Председатель комитета областного Собрания по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Александр Фролов принял участие в торжественном собрании посвященном Дню строителя.
Поздравить тех, кто созидает новые объекты, тем самым внося зримый вклад в развитие Поморья в главном корпусе САФУ им. Ломоносова собрались представители областного Собрания, правительства региона, администрации Архангельска. Лучшим представителям отрасли были вручены заслуженные награды.
Как отметил председатель комитета областного Собрания по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Александр Фролов - строительная отрасль может и должна стать локомотивом региональной экономики, привлекая в Поморье серьезные инвестиции.
- В Архангельской области за четыре года построено почти 1,5 млн кв. м нового жилья. За последние пять лет в регионе его сдали больше на 20% - почти 400 тыс. кв. м. В Архангельске за 4 года введено в строй почти 370 тыс. кв. м жилья. При этом прирост по сравнению с 2014 годом – 55%. Это хорошие темпы. По оптимистическим прогнозам в 2019 году в регионе будет сдано около 400 тыс. кв. м, в Архангельске – порядка 130 тыс. кв. м. Если говорить об области то стоит задача увеличить объем ввода нового жилья к 2024 году до 600 тыс. кв. м. Но нужно понимать, что есть законы рынка. Спрос рождает предложение. Строится ровно столько жилья, сколько будет приобретено гражданами или профинансировано государством. Любой «перегрев» рынка может привести к серьезным последствиям: это и брошенные стройки, и обманутые дольщики. Допустить этого нельзя. Чтобы девелоперы уверенно наращивали объемы строительства, они должны быть уверенны, что «правила игры» на региональном уровне остаются одинаковыми для всех. Это, прежде всего, касается выделения земли, а также различных госпрограмм по обеспечению участков инженерной инфраструктурой. Особую важность сегодня имеет стимулирование комплексной застройки в городах. На это направлены принятые областным Собранием поправки в закон «О государственной политике Архангельской области в сфере инвестиционной деятельности». Закон стимулирует комплексное развитие территорий за счет реализации масштабных инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства. Он предоставляет инвестору право льготного получения земельных участков для возведения жилья общей площадью не менее 40 тыс. кв. м с обязательным созданием необходимой коммунальной инфраструктуры и объектов социально-культурного назначения. При этом на выделенных участках нельзя строить торговые центры, а вложения в инфраструктуру должны составлять не менее 7% от общего объема инвестиций. Это позволит уйти от точечной застройки, создаст механизм привлечения внебюджетных источников в создание коммунальной и социальной инфраструктуры, увеличит объем строительства жилья, и в целом обеспечит положительную динамику развития Архангельской области, – подчеркнул Александр Фролов.
Александр Фролов вручил лучшим представителям строительной отрасли грамоты и благодарности Архангельского областного Собрания депутатов.