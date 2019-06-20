Архангельск-капремонт: Приняты работы по замене лифтов в домах на ул. Абрамова, 5/1 и 9 в Архангельске

Монтаж здесь вела подрядная организация ООО "ЩЛЗ" (Щербинский лифтостроительный завод), чье оборудование устанавливается в 2019 году в архангельских лифтах. Работы выполняются в рамках программы по ускоренной замены лифтового оборудования, реализуемой региональным оператором по капремонту МКД в Архангельской области в 2019 году.
6 августа в ходе комиссии подписан акт приемки. В нем прописано несколько незначительных замечаний, которые будут устранены в течение нескольких дней.
«И на том, и на другом домах нужно отрегулировать грузовзвесы, по 9 дому - отрегулировать остановку и открытие дверей на 9-х этажах, в доме 5/1 - поменять табло в кабине лифта в 1 подъезде, подкрасить пол в некоторых машинных отделениях и закреплять обрамление в одном из подъездов», - резюмировал по итогам комиссии инженер отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Вадим КИЧАКОВ.
Специалисты обслуживающей организации "Норд-лифт" работали по своей программе, оценивая монтаж и наладку оборудования, но вердикт у всех один - все сделано аккуратно и на совесть.
Как заметил представитель подрядной организации - ООО "ЩЛЗ" - Сергей САПОЖНИКОВ, по-другому у его монтажников и быть не могло: у каждого из них за плечами десятки, а то и сотни смонтированных лифтов в разных регионах России.
Высоко оценивает сделанное и заместитель директора УК "Прогресс" (группа компаний "Наш дом - Архангельск") Андрей ЧИЖКОВ - ему есть, с чем сравнивать: третий год в домах, которые находятся под управлением их УК, идет замена лифтов.
Приятно удивлен работой подрядной организации и наш строительный контроль - представитель ООО "КСТ" Виктор ЧЕРЕПАНОВ досконально знает весь процесс работ, поскольку на вверенных ему объектах бывает ежедневно. Он говорит, что никаких "косяков" со стороны монтажников за весь период работ не наблюдал.
Кстати, УК уже подала заявку в Ростехнадзор - в течение 10 дней ее должны рассмотреть, и тогда инспектор РТН выедет на объекты, чтобы дать "добро" на ввод лифтов в эксплуатацию. Максимум, который остался жителям этих домов ходить пешком, - это две недели.
Следующие на сдачу - дома на ул.Логинова, 23, ул.Восресенская, 95/1 и 104 и пр.Московский, 45/1.