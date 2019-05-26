«Добрая крышечка»: Мусорная реформа начинается с тебя

Практически у каждого крупного российского города… и даже некрупного, вплоть до дачных поселков… можно обнаружить стихийно возникшие свалки мусора. Один нерадивый человек выбросил пакет, и за сим, как по мановению волшебной палочки злого волшебника, вырастает целая гора.
И не бытового мусора то же, свои свалки устраивают многие промышленные предприятия, в том числе, государственные. Увы, это реальность, просто вываливают на землю отходы производства без всякой сортировки.
Увы, но технический прогресс, развитие производства различных полимеров сделали подобные бесхозные свалки не только непривлекательными внешне, но и просто опасными для здоровья человека.
Масштаб пугающий. Так, по данным Росприроднадзора по состоянию на 2018 год в России было накоплено 38,073 млрд тонн промышленных и бытовых отходов. Эта цифра продолжает увеличиваться. При этом в переработку или сжигание нашей стране уходит лишь 4−5% всего мусора — остальная же часть отправляется гнить на полигонах, отравляя землю и все вокруг. Число таких полигонов уже превышает 14 тысяч, и на сегодняшний день они занимают более 4 млн гектаров, ежегодно расширяясь на 400 тыс. га.
При всех огромных масштабах нашей страны, мест для организованного складирования отходов не хватает. И это еще одна причина появления стихийных свалок. Например, в Подмосковье, которое помимо собственных 3,5 млн тонн бытовых отходов вынуждено принимать еще 4,5 млн т мусора из Москвы. То есть ежегодно в области должно утилизироваться 8 млн т ТБО, что составляет примерно 13−14% всех коммунальных отходов. Однако мощностей официально действующих полигонов хватает лишь на 4,5 млн т. В итоге мусор зачастую сваливается где попало, нанося непоправимый вред окружающей среде, а Московская область — лидер по числу несанкционированных свалок.
Все это в итоге поставило руководство Российской Федерации перед необходимостью проведения масштабной мусорной реформы через создание целой сети региональных операторов, которые будут централизовано заниматься вопросами мусора в каждом субъекте РФ — в частности, вывозом, сортировкой и переработкой, а также борьбой с нелегальными свалками. Предполагается, что уже к 2024 году в России будут перерабатывать 60% и утилизировать около 36% отходов.
К слову, страны Западной Европы давно пошли по такому пути и добились впечатляющих результатов. Например, в Германии на сегодняшний день в полезный оборот возвращается 66% всего мусора. А Швеция сегодня эффективно утилизирует почти 100% всех отходов — 33% полностью перерабатывается, 50% сжигается для производства энергии, и 16% отправляется на компост.
И здесь не последнюю роль играет самовоспитание нации в мусорном вопросе. Многочисленные исследования показывают, что разделение отходов тем успешнее, чем ближе оно производится к их источнику. То есть, сортировка мусора гражданами у себя на кухне в разы эффективнее, чем попытки сделать это на перерабатывающем заводе. Именно этим и занялась вся Швеция. Сегодня у каждого шведа дома под раковиной стоит множество контейнеров под разные виды мусора — бумагу и пластик, стекло и органические отходы и тому подобное. Аналогично выглядят контейнеры для сбора мусора и на улице. Именно культура граждан по раздельному сбору сделала возможным шведское экологическое (и отчасти экономическое) мусорное чудо. Результат, как говорится, налицо — к примеру, сегодня столица страны Стокгольм получает ровно половину необходимой ей энергии благодаря сжиганию мусора, а не газа или других традиционных видов топлива.
Еще дальше пошли в Японии — одном из мировых лидеров не только в электронике, но и в сфере переработки мусора и его возвращения в полезный оборот. Производителей электроники и бытовой техники тут заставляют принимать собственные товары на утилизацию, разбирать и повторно использовать материалы из старых устройств. В результате местные производители пластика практически отказались от закупок нефти — теперь основным сырьем служит старый переработанный пластик. Но самое главное то, что японцы, как и шведы, тщательно сортируют мусор дома, разделяя его на горящий, негорящий и перерабатываемый.
Конечно, наша страна только начала делать первые шаги в этом направлении. И разноцветные контейнеры во дворах и парках для разного вида отходов, на которые, увы, многие пока посматривают с нескрываемой иронией, из той же серии. Просто надо для себя уяснить разницу – пластиковая бутылка и пробка от нее по своему составу не одно и тоже для переработчика мусора.
Вот так и появилась в Москве акция «Добрая крышечка». Школьники приносят пластиковые крышки и сдают их в общий контейнер. Потом эти крышки отправляются на специальные предприятия по переработке, а деньги за них уходят на инвалидные коляски для больных детей.
Вроде бы, большая государственная программа… но начинается она с тебя и твоих детей.
(фото svpressa.ru)