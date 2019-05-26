Ирина Чиркова: Стоимость проезда на междугородних автобусах должна быть адекватной

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Архангельском областном Собрании продолжает депутатскую работу несмотря на летние каникулы. На этот раз Ирина Чиркова взялаьь за перевозчиков на автобусном маршруте «Архангельск-Новодвинск», безосновательно задирающих цены на билеты:
- Стоимость проезда на междугородних автобусах должна быть справедливой. По нашему требованию продолжается снижение цены билетов по направлению Архангельск-Новодвинск.
От имени фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Облсобрании месяц назад я попросила прокуратуру проверить законность действий перевозчика по маршруту № 144э «Архангельск-Новодвинск». Дело в том, что фирмой «Автоперевозки» с ноября 2018 года берётся плата за проезд от остановки «Морской речной вокзал» Архангельска до ВСЕХ остановок по городу Новодвинску в размере 85 рублей. А это не законно, ведь должно действовать правило: выходишь раньше - плати меньше (Постановление агентства по тарифам и ценам Ао «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок» № 55-п/1 от 25.10.18).
Мы выяснили, что, согласно реестру межмуниципальных маршрутов, расстояние от остановки «МРВ» г.Архангельск до конечной остановки в городе Новодвинске «Берег» составляет 28,2 км. Но ведь многие пассажиры выходят раньше. Так, до новодвинской остановки «Магазин Гранат» то же расстояние составляет 25,7 км, до «Школы» - 26,0 км, до «Больницы» - 26,6 км, до «Площади Ленина» - 27,1 км, до «Дворца культуры» - 27,6 км.
Нетрудно посчитать, что при установленном предельном максимальном тарифе 3 рубля за 1 пассажиро-километр стоимость проезда от остановки «Морской речной вокзал» г.Архангельск до остановок по городу Новодвинску должна быть не более:
- «Берег» - 28,2 км*3 руб/км = 84,6 руб. с учетом округления – 85 руб;
- «Дворец культуры» – 83 руб;
- «Площадь Ленина» – 81 руб;
- «Больница» – 80 руб;
- «Школа» – 78 руб;
- «Магазин Гранат» – 77 руб.
Получается, перевозчик позволяет себе сдирать с пассажиров до 8 лишних рублей за одну поездку!
Такая же ситуация, разумеется, на этом маршруте (№ 144э) и в обратном направлении в сторону Архангельска, включая промежуточные остановки в столице Поморья. Более того, аналогичный беспредел творится на междугородних маршрутах №145, №260, №262 - везде работает один и тот же, видимо, не очень порядочный перевозчик. Вот мы и попросили проверить его областную прокуратуру. (Кстати, на 144-м маршруте «Автоперевозки» с мая все же ввели градацию по ценам на билеты после множества жалоб, а про остальные, похоже, «забыли».)
И вот уже несколько дней мне поступают хорошие новости от новодвинцев: «автобусная реформа» началась. На 144-экспрессе стоимость билета уже стала зависеть от длины поездки пассажира. Надеюсь, что перевозчик скоро приведёт в соответствие стоимость своих услуг и на остальных маршрутах и что прокуратура это досконально проверит. Чтобы наши граждане-пассажиры могли экономить свои деньги...
А возмущает меня больше всего в этой истории то, что наш региональный Минтранс не контролирует исполнение «профильных» постановлений. Или ему на руку покрывать перевозчика-нахала?!