Зарплата твоей мечты (совместный проект RUSNORD и HeadHanter)

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Старший помощник капитана – https://bit.ly/2KrHjCB (от 218 000 руб. на руки)
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Территориальный менеджер – https://bit.ly/2Ki3w76 (от 150 000 руб. на руки)
Начальник отдела капитального строительства и ремонтов – https://bit.ly/2Kl0PD5 (от 150 000 руб. на руки)
.Net c# разработчик – https://bit.ly/2M0VIch (от 150 000 руб. на руки)
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(на фото: рабочее место старшего помощника капитана)