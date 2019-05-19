Прокатиться по наплывному мосту! Изменения в маршруте архангельского автобуса

В период с 20.00 2 августа до 8.00 3 августа будут проводиться работы работ по перестановке Лодемского наплавного моста. В связи с этим вносятся изменения в расписание движения автобуса муниципального маршрута № 180 «ЖД вокзал – Лесозавод № 29».
Так, сегодня, 2 августа, рейс отправлением с железнодорожного вокзала в 20.00 будет выполняться до наплавного моста через реку Лодьма. Рейс отправлением в 21.00 из поселка лесозавода № 29 выполняться не будет;
В субботу, 3 августа, первый рейс будет выполняться в 5.40 с железнодорожного вокзала до наплавного моста и в 6.40 от наплавного моста.
Информацию о работе автобусов можно уточнять в центральной диспетчерской службе МУП «АППП» по телефону 29-39-96 (режим работы с 6.00 до 24.00).