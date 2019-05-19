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Ассистент отдела закупок в Архангельске - много хлопот за двадцать две тысячи в месяц

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, ассистент отдела закупок в Архангельске в среднем получает 22 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 40 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 33 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 21 000 рублей, в Сыктывкаре 23 000 рублей и в Петрозаводске -  22 000 рублей в месяц.

Обязанности ассистента отдела закупок (помощника менеджера):

У Помощника менеджера подчиненных нет.

Помощник менеджера может замещать Менеджера на время его отсутствия.

Деятельность Помощника менеджера направлена на достижение следующих целей:

Обеспечение своевременного технологического и информационного сопровождения процесса поставок товара.

Для достижения установленных целей Помощник менеджера исполняет следующие обязанности:

Подготавливает и оформляет заказы на поставку, с последующей их рассылкой поставщикам (работа с модулем «Е-поставка», размещение заказов и получение подтверждений согласованных поставщиком количеств товара). Трансформирует документы в WABC. Корректирует ассортимент и количество препаратов в поставке, даты ожидания.

Поддерживает в актуальном состоянии базы мониторинга поставок.

Контролирует получение первичных документов от поставщика (согласно Договору поставки на текущий год) при поставке товара на условиях CIP (прямые поставки).

Вносит изменения в неправильно оформленные поставочные документы, несоответствие базовым условиям поставки. Передает откорректированные документы в таможенную группу.

Обеспечивает подготовку документов для оприходования поступивших партий, своевременное оприходование партий товара и выпуск их в свободное обращение.

Формирует запросы и контролирует получение от поставщиков недостающих заводских паспортов и аналогичных документов.

Контактирует с поставщиками по всем текущим вопросам, в том числе по вопросам согласования контрактов, заказов, доставки товара, оприходования, сертификации, возврата некачественного товара, обеспечения правильности оформления первичных документов, координации действий с другими подразделениями фирмы.

Технически подготавливает и оформляет контракты с поставщиками и приложений к ним. Контролирует их согласование, подписание, сроки действия.

Взаимодействует с сотрудниками других подразделений фирмы по вопросам обеспечения поставок.  

02 август 08:13 | : Экономика

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