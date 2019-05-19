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А вы говорите... Архангельск не попал в список городов с самыми плохими дорогами

По данным федерального социологического опроса, проведённого в июле 2019 года независимым агентством Zoom Market, самые плохие дороги в: Челябинске, Махачкале и Омске. 

Респондентам задавали три вопроса: 

как вы оцениваете дороги в вашем городе? За последние три года состояние дорог улучшилось? По вашему мнению стоит ожидать улучшения дорог в будущем?

Далее следуют такие города как: Саратов (4), Брянск (5), Пермь (6), Иваново (7), Уфа (8), Симферополь (9), Воронеж (10), Новосибирск (11), Красноярск (12), Чебоксары (13), Волгоград (14), Екатеринбург (15), Владивосток (16), Нижний Новгород (17), Новосибирск (18), Пенза (19) Самара (20), Санкт-Петербург (21), Томск (22), Казань (23), Краснодар (24) и Москва (25).

Андрей Штыров - коммерческий директор агентства отметил, что плохие дороги являются одной из самых раздражающих проблем в России.
При этом эксперт уточнил, что 56% респондентов, принявших участие в опросе, не имеют собственного автомобиля.

 

01 август 11:35 | : Экономика

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