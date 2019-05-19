Крыши Новодвинска и Фонд капитального ремонта Архангельской области

Капитальный ремонт крыш многоквартирных домов, особенно плоских, в условиях урагана и затяжных дождей зачастую приводит к залитиям и порче имущества собственников. Сегодня есть несколько «горячих» адресов, где подрядным организациям Фонда капремонта Архангельской области не удалось закрыть вскрытую для ремонта кровлю и избежать протечек. Обычно рабочие выстилают крышу непромокаемыми банерами – и этого достаточно, чтобы избежать попадания влаги внутрь дома. Однако сильные ветра вносят коррективы – банеры срывает, а косой дождь попадает в межпанельные швы и по каналам проводки вытекает в квартиры…
Дом 30 на улице Уборевича в Новодвинске – один из таких «горячих» адресов. Дело попало на контроль губернатора области Игоря ОРЛОВА – накануне к нему на личный прием пришла Елена ШИРАНОВА, жительница дома, которая рассказала о том, что в ее квартире на четвертом этаже течет вода – с потолка и по стенам. Глава региона поручил разобраться в ситуации и принять действенные меры директора Фонда капремонта Александра БАРАЕВА.
Работы на объекте ведет подрядная организация ООО «Северная Роза». Объект находился в программе капремонта на в 2019 году, а в более поздний период. Однако, по настоятельной просьбе управляющей компании и муниципального образования, которые апеллировали к очень плачевному состоянию крыши, сильно пострадавшей после прошлогоднего урагана, он был включен в план текущего года.
Рабочая поездка директора Фонда в Новодвинск началась сразу с крыши дома – увидеть своими глазами, как накрыты вскрытые участки крыши. Несмотря на ураганный ветер и дождь, - условия, в которых запрещено проводить любые ремонтные мероприятия, - специалисты ООО «Северная Роза» находятся на крыше. По словам начальника участка Владимира ЛЕМЕСЕВА, на трети кровли дома уже была сделана стяжка, промазана праймером, осталось уложить асфальтовый ковер. Но вместо этого срочно пришлось укрывать крышу и керамзит, который пока в биг-футах складирован внизу здания. В настоящее время над первым подъездом, где самые сильные протечки, пространство крыши накрыто четырьмя слоями банеров. Ими, кстати, укрыта вся крыша – это хорошо видно на фото. Владимир Лемесев говорит, что под самими банерами сухо – дождь не мочит кровлю, вода течет с краев крыши по стене здания. Над третьим подъездом, где живет Елена Ширанова, - везде, где идет балкон и карнизная плита, - установлен временный капельник. Это обеспечит отвод воды и невозможность ее затекания через межпанельные швы.
«Первые сообщения о протечке в этом доме мы получили 9 июля, тонгда же была проведена работа с подрядной организацией ООО «Северная Роза», выдано требование проработать вопросы защиты конструктивов дома от атмосферных осадков, чтобы максимально постараться предотвратить возможные протечки, - говори директор Фонда капремонта Архангельской области Александр БАРАЕВ. - Конечно, стопроцентную гарантию, что мы избежим протечек при проведении кровельных работ, никто не даст. Но есть способы обеспечить полную защиту имущества. Если это не удается сделать, значит, со стороны подрядчика нужно проводить больше мероприятий. К сожалению, на Уборевича, 30 ущерб есть – на текущий момент мы знаем о повреждении имущества в 11 квартирах. Весь ущерб собственникам будет возмещен».
Главное, что нужно сделать собственникам квартир, в которых допущены протечки, - это зафиксировать факт ущерба. Для этого необходимо обратиться в Фонд любым доступным образом: либо уведомить по телефону и письменно куратору объекта (его координаты всегда указаны в информационном листке, который обязан быть в каждом подъезде), либо обратиться в адрес подрядной организации (телефон ответственного сотрудника также всегда есть в информационном листке), либо поставить в известность управляющую компанию.
Далее Фонд проведет оценку ущерба и будет вынесено решение, как возмещать ущерб собственнику: либо в денежном эквиваленте, либо работы будут выполнены силами подрядной организации.
Если же собственник не согласен с расчетами стоимости ущерба, вопрос решается в судебной инстанции.
Отметим, что в большинстве случаев все вопросы по возмещению ущербов урегулируются еще до завершения ремонтных работ: подрядчик может предъявить готовый объект к сдаче только тогда, когда будут закрыты все вопросы по протечкам, а расписки от пострадавших собственников о том, что претензий они не имеют, - предъявлены в Фонд.