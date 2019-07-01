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Хоть хорошая погода, хоть плохая. Россияне продолжают экономить на отдыхе

Максимальная сумма, которую среднестатистический россиянин может потратить на неделю отпуска, сегодня составляет чуть более 24,5 тыс. руб. За 3 года этот показатель вырос на 5%, а число россиян, которые не могут позволить себе неделю отдыха, сократилось почти на 30%. Жители страны оценили свой отпускной бюджет: в опросах SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов России.

 

В среднем россиянин готов потратить на неделю отпуска не более 24600 руб. Количество респондентов, которые не могут позволить себе отпуск из-за финансовых трудностей, составляет 29%. Женщины в оценках финансовых возможностей более осторожны, чем мужчины: свой отпускной бюджет дамы оценивают в 23300 руб. против 25900 у мужчин. Чем старше респонденты, тем выше сумма, которую они могут потратить на неделю отдыха: 21800 у молодежи до 24 лет против 25800 у россиян старше 45 лет. Однако респонденты до 24 лет реже говорят о том, что не могут уйти в отпуск: 22% против 32% среди россиян старше 45 лет. Закономерно, что с ростом уровня доходов увеличивается и сумма на отпуск: 17600 руб. у респондентов с зарплатой менее 30000 руб. и 33200 у россиян, зарабатывающих более 80000 руб. Чем выше доход, тем больше возможностей: среди граждан с зарплатой менее 30000 руб. не может позволить себе отпуск каждый третий (33%), среди россиян с доходом от 80000 руб. — лишь каждый пятый (20%).

Отпускной бюджет на неделю отпуска у среднестатистического жителя Москвы в этом году составляет 29500 руб. На втором месте — Екатеринбург: жители столицы Урала в среднем готовы потратить на неделю отпуска 28000 руб. на человека. На третьей строке Пермь — 26800 руб. Санкт-Петербург делит шестую позицию с Казанью (по 26200 руб.), пропуская вперед Самару (26400 руб.) и Красноярск (26300 руб.). Наиболее экономный отпускной бюджет в этом году у жителей Челябинска — 22600 руб. О том, что не могут позволить себе отдохнуть, чаще жителей других городов-миллионников говорили волгоградцы (30%), реже всего — жители Казани (19%).

Результаты аналогичного исследования Superjob, проведенного в 2016 году, показывают, что отпускной бюджет россиян вырос всего на 5%: 23400 руб. 3 года назад и 24600 руб. сегодня. Больше россиян стало отдыхать: количество граждан, которые не могут позволить себе отдых, сократилось на 12 процентных пунктов — 41% в 2016 году и 29% сегодня. Опросы Superjob свидетельствуют: россияне стали выбирать более бюджетные варианты отдыха, в частности, отдых в родной стране стал популярнее.

30 июль 12:47 | : Экономика

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