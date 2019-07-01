Ретейл вам в помощь! Торговые сети в Архангельской области как настоящая биржа труда

Экономисты и демографы Поморья давно обращают внимание власти на то, что сокращение населения региона, прежде всего, связанного с трудовой миграцией, во многом зависит от закрытия некогда успешных производств и неприхода в область инвесторов. Короче, людям просто негде работать.
Но есть и у нас сфера деятельности, испытывающая лютый дефицит в трудовых кадрах. Это…
28 июля профессиональный праздник отмечали представители отрасли розничной торговли или ретейла, как сегодня принято говорить. Несмотря на то, что сфера продаж сегодня занимает большую часть рынка труда Архангельской области – на нее приходится 31% вакансий, размещенных в регионе на hh.ru, многие соискатели скептически относятся к возможности построения карьеры в рознице. Какие перспективы есть на рынке труда в розничной торговле, какие требования предъявляют архангельские работодатели к кандидатам и сколько им готовы предложить за труд – в обзоре аналитиков HeadHunter Северо-Запада.
Потенциал рынка вакансий. Только за первое полугодие 2019 года компании из отрасли розничной торговли разместили на hh.ru в Архангельской области более 2 300 вакансий. Причем количество предложений о работе для специалистов из разных профобластей в ретейле растет год от года. Для сравнения: за 2018 год было открыто на 37% больше вариантов для трудоустройства в компаниях из отрасли розничной торговли, чем в 2017 году.
Кого ищут работодатели. Шансы построить карьеру в отрасли есть не только у представителей сферы продаж, хотя большая часть вакансий ориентирована именно на работников этой профобласти (70% от общего количества предложений о работе, размещенных в Архангельской области с января по июнь 2019 года в ретейле). Большим спросом у торговых компаний из этого региона также пользовались соискатели из сфер транспорта и логистики (9%), бухгалтерии и финансового учета предприятия (6%), а также административный и рабочий персонал (по 5% на каждую профобласть), специалисты по маркетингу, рекламе и PR (4%).
Комментирует Ирина Жильникова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу:
«Порядка 14% вакансий от компаний из сегмента розничной торговли были открыты с начала года в профобласти «Начало карьеры, студенты» - работодатели заинтересованы в привлечении молодежи в отрасль, тем более, что именно в этом секторе у начинающих специалистов есть возможность вырасти с позиции продавца-консультанта до линейного руководителя всего за год-полтора. Столь активный карьерный рост с нуля сложно сегодня представить в любой другой отрасли.
Ретейлеры работают над привлекательностью бренда работодателя, потому что конкуренция за людей на рынке труда растет. В умах многих розница ассоциируется исключительно с персоналом торговых залов, однако возможностей для роста и развития карьеры в этом сегменте много. Интересный факт – несколько лет назад лидером по количеству открытых в стране вакансий для IT-специалистов стала компания из отрасли розничной торговли.
Помимо интереса к продавцам-кассирам, продавцам-консультантам, администраторам, работникам складов, менеджерам по логистике, водителям, грузчикам, комплектовщикам и мерчендайзерам архангельские работодатели активно ищут директоров магазинов, территориальных представителей, специалистов по рекламе, дизайнеров и системных администраторов».
Какие требования предъявляют. Практически в половине вакансий (48%) в отрасли розничной торговли был указан требуемый опыт работы от 1 года до 3 лет. Почти столько же вариантов для трудоустройства (47%) в текущем году могли рассмотреть соискатели без опыта работы.
Какие зарплаты предлагают. Судя по аналитике «Карты вакансий», средний предлагаемый доход работникам уровня «специалист» в отрасли розничной торговли в Архангельской области в 2019 году на конец июля составляет 32 183 руб. Однако, этот показатель может значительно меняться в зависимости от сегмента компании (продуктовый ретейл, fashion и т.п.), уровня позиции работника (начальный, специалист, ведущий специалист, руководитель и т.п.) и сферы его деятельности (продажи, производство, маркетинг и т.п.). Например, средняя предлагаемая зарплата кассиров в вакансиях на hh.ru оказалась равна 26 тыс. руб., продавцов – 27,5 тыс. руб., мерчендайзеров – 24 тыс. руб., кладовщиков – 27,3 тыс. руб., водителей – 28 тыс. руб. Речь идет об отрасли розничной торговли.