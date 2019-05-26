Ремонт в образовательных учреждениях Ленского района идёт полным ходом

В Ленском районе продолжается глобальное обновление школ и детских садов. Ремонтные работы финансирует инвестор ЭкоТехноПарка «Шиес» - ООО «Технопарк. Специальная комиссия проинспектировала ход работ. Инспекторы остались удовлетворены увиденным. (https://www.echosevera.ru/2019/07/25/5d39aa15eac91208540a4c22.html)
Не секрет, что общеобразовательные учреждения в Ленском районе построены 30-50 лет назад и уже достаточно сильно обветшали. В этом году практически все они ждут обновления - их капитально отремонтируют на средства инвестора. Общая сумма вложений - около 1,3 миллиарда рублей.
На большинстве объектов работы уже идут полным ходом. Ремонтируется Яренский детский дом и средняя школа. Работы проводятся также в школе села Ирта, в Ленской средней школе, а также в Козьминской и Сойгинской средних образовательных школах. Помимо этого, ремонтные работы уже ведутся в начальной школе села Яренск, школе поселка Литвиново и Очейской общеобразовательной. Всего будет отремонтировано около двух десятков образовательных учреждений.
24 июля ход работ проинспектировали заместитель главы Ленского района по вопросам экономики и инфраструктурного развития Николай Кочанов, помощник депутата Государственной Думы Елены Вторыгиной Валерий Поров и заместитель заведующего отделом образования районной администрации Ирина Шубина.
Поездка была организована фондом развития Ленского района.
В первую очередь они посетили Козьминскую школу. Подрядная организация из Сыктывкара начала ремонт 15 июля.
Бригада обновляет всё – от пола до потолка, ремонтируют кровлю, выравнивают стены.
- У нас были проблемы с коммуникациями: канализацией, водопроводом, электропроводкой. Подрядчик обещает всё это устранить, заменить, - говорит директор школы Галина Денисова.
Следующий объект осмотра – Козьминский детский сад. Там утеплят стены, обновят кровлю, сантехническое оборудование, туалеты, а также заменят центральное крыльцо и двери. В следующем году подрядчик обещает построить здесь новую детскую площадку и спортивный комплекс.
- Я рада такому ремонту. Наши дети и внуки пойдут в обновлённую школу, детсад, а это значит, что и учёба пойдёт на «ура», - отметила жительница села Надежда Берген.
Другая местная жительница Галина Денисова поддерживает мнение своей соседки.
- Действительно, такой ремонт нам, детям и родителям, только на радость. Надеемся, что подрядчик сделает всё качественно и вовремя, до начала учебного года, - сказала жительница села.
После Козьмино комиссия отправилась в Ленские и Иртовские детские сады и школы, в которых также идёт масштабное обновление. Ранее ремонт здесь проводился только косметический – и тот за счет родителей.
- Из-за ограниченности бюджетного финансирования «косметику» в классах проводили в том числе и за счёт родительской помощи: кто-то принесёт краску, кто-то кисти. Делали всё своими силами, - рассказала Светлана Николаевна. - Впервые жители села получили большой подарок – капитальный ремонт! Очень рада! Николай Кочанов, Валерий Поров пообещали, что все выполняемые работы в школах, детсадах должны быть на высоком качественном уровне.
Комиссия интересовалась ходом ремонта объектов образования у подрядчика. По словам строителей, работы выполняются строго по намеченному графику и должны завершиться к 25 августа.
В конце поездки Валерий Поров заключил: «Мы должны создать все условия для наших детей. И главным критерием работ должно оставаться качество».
Кроме масштабных ремонтных работ, в школах Ленского района появится новая мебель, а кабинеты и другие помещения укомплектуют необходимым оборудованием для полноценного учебного процесса. В пищеблоках образовательных учреждений поставят новые фильтры для воды, а в классы завезут и подключат современную компьютерную технику.