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Из жизни аэропортов Русского Севера: "Петрозаводск" прилетел в гости к "Архангельску"

С рабочим визитом в международном аэропорту Архангельск имени Фёдора Абрамова с целью обмена опытом побывали коллеги из Петрозаводска.

Планы по реконструкции "воздушных ворот" Карелии, так же, как и аэропорта Архангельск, вошли в федеральный проект "Развитие инфраструктуры региональных и местных аэропортов". Готовится к запуску проект по строительству нового пассажирского терминала большей пропускной способности (300 человек\час), идёт работа над совершенствованием инфраструктуры, безопасности и качества сервиса, как самого аэропорта, так и посадочных площадок.

Аэропорт Архангельск практически завершает проект по реконструкции аэропортового комплекса. Изменения во внешнем облике аэровокзала, в содержании и уровне обслуживания пассажиров неоднократно отмечались на разных уровнях. Во время однодневного блиц-пребывания генеральный директор БУ РК «Аэропорт «Петрозаводск» Алексей Николаев и его заместитель Владимир Гашев познакомились с обновленным аэровокзалом, внутренним и международным сектором аэропорта имени Фёдора Абрамова и с другими объектами авиапредприятия, оценили светосигнальное оборудование, качество реконструкции взлётно-посадочной полосы и перрона, телескопический трап и амбулифт для маломобильных групп населения.

Карельская делегация провела переговоры с представителями руководства аэропорта во главе с заместителем генерального директора Александром Дубининым. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между регионами в области авиаперевозок, обменялись опытом реконструкции инфраструктуры авиапредприятий, увеличения пропускной способности аэровокзальных комплексов. Поговорили о проблемах и перспективах развития пассажирских и грузовых авиаперевозок.

 

Комментарии

Ваге Петросян, генеральный директор Акционерного общества «Аэропорт Архангельск имени Ф.А. Абрамова»:

- Аэропорт Архангельск постоянно работает над открытием новых маршрутов. Только за последние полгода авиасообщение связало Архангельск с Екатеринбургом, Мурманском, Петрозаводском.

Надеюсь, что рейс Архангельск-Петрозаводск станет постоянным и востребованным со стороны пассажиров. А мы, со своей стороны, всегда рады поделиться опытом с коллегами. Ведь, в конечном итоге, вся наша работа, работа аэропортов, направлена на то, чтобы людям было удобнее и безопаснее.

 

Алексей Николаев, генеральный директор Бюджетного учреждения Республики Карелия «Аэропорт «Петрозаводск»:

- Итоги нашего рабочего визита в аэропорт Архангельск мы рассматриваем как позитивные. Нашли точки соприкосновения, направления развития – мы же северные аэропорты и у нас много общего. Обсудили перспективы привлечения туристов к нам – из Архангельска, и наших - в Поморье.

Хочу поблагодарить аэропорт Архангельск за деловой и радушный приём, открытость и прекрасную организацию встречи.

 

25 июль 16:28 | : Экономика

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