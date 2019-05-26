Северодвинск: Определён подрядчик для строительства нового Ягринского моста

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По итогам электронного аукциона муниципальный контракт заключён с ООО «Автодороги». Стоимость работ составит 2 миллиарда 754 миллионов 93 тысячи рублей. Работы планируется завершить в 2023 году, сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.
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По итогам электронного аукциона муниципальный контракт заключён с ООО «Автодороги». Стоимость работ составит 2 миллиарда 754 миллионов 93 тысячи рублей. Работы планируется завершить в 2023 году, сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.
Напомним, что проект называется «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске». Он предусматривает строительство нового моста, а после ввода его в эксплуатацию - демонтаж старого и рекультивацию участков подходов перед ним. Помимо этого, Ягринское шоссе должно быть расширено с двух до четырёх полос, а проезжая часть нового моста также будет четырёхполосной.
Проект также предусматривает строительство двух транспортных развязок, которые позволят разделить автомобильные потоки на Ягры и обратно, с островной части города. Одна из них будет расположена в районе заправки «Роснефть», а вторая затронет проезд Машиностроителей.
Движение автотранспорта и пешеходов во время строительства будет осуществляется по существующему мостовому переходу.
В настоящее время ведётся закупка материалов, изготовление металлоконструкций на заводе, а также разработка рабочей документации и проекта производства работ.