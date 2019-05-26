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В Архангельске воздушные коммуникации энергоснабжающих компаний и операторов связи перенесут под землю

В октябре в Архангельске стартует первый этап реализации федерального проекта «Чистое небо». Специалисты компании «Ростелеком» будут переносить воздушные коммуникации операторов с вертикальных опор в подземные линейно-кабельные сооружения.


В администрации столицы Поморья состоялось совещание с участием руководства архангельского филиала ПАО «Ростелеком», МУП «Горсвет», представителей энергоснабжающих компаний и операторов связи. Осенью проект «Чистое небо» начнет реализовываться в тестовом режиме.

Как отметил директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Прещемихин, все работы компания проводит за счет собственных инвестиций, которые вернутся в компанию через включение затрат в тариф, по которому операторы будут оплачивать обслуживание своих сетей. Таким образом, от реализации проекта преимущества получат как сами участники, так и горожане. Непосредственно в процессе работ перерыва в предоставлении услуг связи для жителей не будет.

На первоначальном этапе будет перенесен под землю небольшой участок коммуникаций одного из операторов связи. После чего будет проанализирован результат, дана оценка качеству связи.

По итогам совещания принято решение создать рабочую группу, включив в нее представителей энергоснабжающих организаций и операторов сотовой связи.

22 июль 10:45 | : Экономика

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