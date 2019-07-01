Фонд капремонта Архангельской области даст техническую оценку состояния домов, передаваемых Минобороны Приморскому району

Администрация Приморского района Архангельской области обратилась в Фонда капремонта с просьбой высказать свое профессиональное мнение по поводу пяти домов в поселке Черный Яр, которые Министерство обороны РФ готовится передать на баланс МО. Об этом сообщает пресс-служба Фонда капремонта Архангельской области.
В этих домах живут люди, но заняты всего несколько квартир – процентов 30. Остальные пустуют – ключи от них находятся в ведении УК Минобороны. Все дома отапливаются, хотя большая часть жилых помещений опустела после того, как в 2012 году окончательно была расформирована воинская часть, расквартированная в Черном Яру. Состояние квартир, хоть и требует косметического ремонта, но вполне приемлемое для того, чтобы либо заселять туда как в маневренный жилфонд тех, чьи дома сошли со свай, либо переселять людей из аварийных домов. И это – неплохое решение вопроса наболевших проблем с ветхим жильем для администрации Приморского района. Конечно, после того, как будут проведены необходимые ремонтные работы.
Директор Фонда Александр БАРАЕВ совместно со специалистами планового отдела, главой МО «Бобровско – Лявлинское» Галиной ТИТАРЧУК, представителями управляющих компаний МО и Минобороны выехали в Черный Яр, чтобы на месте ознакомиться с «фронтом работ» и оценить его масштабы.
На встрече присутствовал эксперт регионального отделения Общероссийского народного фронта Максим РЕНТЕЛЬ, проектировщик, который в том числе работает на подрядах Фонда капремонта по обследованию МКД. Необходимость привлечения специалистов общественных организаций директор Фонда капремонта объяснил тем, что они смогут отразить свое мнение о качестве передаваемого на баланс МО жилья. Это важно, поскольку Минобороны передает жилфонд, мягко говоря, не в самом лучшем состоянии.
«Если мы говорим о передаче объектов в собственность муниципального образования, которые попадут в программу капремонта, то хотелось бы видеть, что от предыдущего собственника есть ответная реакция с точки зрения приведения домов в надлежащее состояние, - говорит Александр Бараев. - Понятно, что Фонд капремонта будет вмешиваться и выполнять работы, но уже сейчас, при визуальном осмотре понятно: затраты здесь будут не на один десяток миллионов рублей, потому что все конструктивные элементы зданий сегодня находятся в ненадлежащем состоянии. В первую очередь, в порядок надо приводить кровли. Поэтому стороннее мнение, мнение ОНФ, нам нужно, чтобы помочь отработать с Минобороны по возможности софинансирования».
Комиссия осмотрела все пять домов – одну трехподъездную пятиэтажку и четыре двухэтажных кирпичных дома на 8 и 16 квартир. В одном из домов несколько лет назад произошел взрыв бытового газа – пришлось демонтировать один подъезд, стена, к которой он примыкал, сейчас заделана сайдингом. Визуально видно, что ее нужно будет усиливать. Кроме того, нужно разбирать и смотреть перекрытия – в этих домах они деревянные, и есть подозрения, что частично сгнившие.
В пятиэтажном доме однозначно нужно делать крышу – в квартирах пятых этажей наблюдаются протечки, особенно в первом и третьем подъездах. Осмотр кровли показал, что прохудился не только верхний асфальтовый слой плоской крыши, но и весь шунгизитовый утеплитель, который нужно убирать и укладывать новый. Это достаточно затратные работы. Специалисты Фонда будут составлять дефектную ведомость, но уже сейчас можно прикинуть, что ремонт такой кровли выльется миллиона в 4. Еще полтора, по оценкам инженера планового отдела Фонда Николая ЛИЧУТИНА, будет стоить капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения. Что касается инженерных сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, то сразу точно нужно делать ТСН. По необходимости траты денег на ремонт ХВС и ГВС у директора Фонда есть серьезные сомнения: вода, поступающая в водопровод в Черном Яру, сегодня фактически не чистится. Станцию водоочистки здесь унесло водой, поэтому в водопровод поступает вода из реки – барьеров для очистки на водозаборе не осталось. Питьевую воду в поселок привозят три раза в неделю. Понятно, что для жизни нужна вода – хотя бы техническая, но с точки зрения целесообразности тратить на это средства пока видится нерациональным.
К тому же, для понимания, Министерство обороны за пять лет не заплатило взносы за капремонт ни за один свой жилой объект, находящийся на территории Архангельской области.
Специалисты Фонда взяли две недели на составление технической документации. После чего запланирована новая встреча тем же составом – для решения детальных вопросов.