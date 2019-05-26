У продавцов-консультантов в Архангельске растет зарплата. По чуть-чуть

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, продавец-консультант в Архангельске в среднем получает 28 000 рублей, что на 1 тысячу выше, по сравнению с прошлым годом (27 000 руб., обзор от 14.11 2018 г.). Коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 52 000 рублей в месяц (50 000руб., обзор от 14.11.2018 г.), а в Санкт-Петербурге – 43 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 27 000 рублей, в Сыктывкаре 30 000 рублей и в Петрозаводске - 29 000 рублей в месяц.
Справка по профессии:
Профессия продавца-консультанта не требует наличия профильного образования или узкоспециальных навыков. Однако ряд требований к личности соискателя, претендующего на эту должность, все же существует. Чаще всего к ним относятся общие пожелания, имеющие отношение к образу жизни и характеру претендента:
Кроме того, обязанности продавца-консультанта, как правило, предусматривают необходимость долговременного пребывания на ногах без возможности отдыха в течение рабочего дня. Поэтому требования выносливости и отличного состояния здоровья можно считать вполне справедливыми.
Не менее справедливо и желание работодателя получить опытного сотрудника, способного оперативно принимать решения при возникновении внештатных ситуаций.