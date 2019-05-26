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Из Архангельска до Северодвинска за 2 с половиной часа. Зачем нам это?

О пробном запуске так называемой автомотрисы сообщает издание «Регион 29».

Справка: Рельсовый автобус РА-2 — самостоятельная подвижная единица, которую также называют «автомотриса». Данная техника может применяться для межрегиональных сообщений, а также в пригородном и городском цикле на неэлектрофицированных железнодорожных участках. Кабина присутствует с обеих сторон вагона, что даёт возможность машинисту следовать по маршруту без лишних маневров. Допускается эксплуатация как в одиночном варианте, так и сцепкой до шести вагонов.

Эксперимент будет произведен 16 июля (вторник) при участии губернатора.

Ориентировочное время отправления с железнодорожного вокзала Архангельска — 12:20, прибытие на вокзал Северодвинска — в 14:50.

Наблюдатели недоумевают, зачем тратить на дорогу по рельсам два с половиной часа, если по шоссе она занимает от силы 40-50 минут.

Если это вариант наземного легкого метро… то явно неудачный. И какой смысл им хвастаться?

14 июль 09:52 | : Экономика / Скандалы

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