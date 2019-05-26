Из Архангельска до Северодвинска за 2 с половиной часа. Зачем нам это?

О пробном запуске так называемой автомотрисы сообщает издание «Регион 29».
Справка: Рельсовый автобус РА-2 — самостоятельная подвижная единица, которую также называют «автомотриса». Данная техника может применяться для межрегиональных сообщений, а также в пригородном и городском цикле на неэлектрофицированных железнодорожных участках. Кабина присутствует с обеих сторон вагона, что даёт возможность машинисту следовать по маршруту без лишних маневров. Допускается эксплуатация как в одиночном варианте, так и сцепкой до шести вагонов.
Эксперимент будет произведен 16 июля (вторник) при участии губернатора.
Ориентировочное время отправления с железнодорожного вокзала Архангельска — 12:20, прибытие на вокзал Северодвинска — в 14:50.
Наблюдатели недоумевают, зачем тратить на дорогу по рельсам два с половиной часа, если по шоссе она занимает от силы 40-50 минут.
Если это вариант наземного легкого метро… то явно неудачный. И какой смысл им хвастаться?