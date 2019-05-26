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Работа твоей мечты. «Аквилон Инвест» ищет лидера в команду продаж

Холдингу «Аквилон Инвест» требуется новый лидер в команду продаж строящейся недвижимости в Архангельске.

 

Одна из крупнейших девелоперских компаний России - строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» предлагает для замещения новую вакансию. Подробнее с требованиями к ней можно ознакомиться на специализированном сайте HH - https://hh.ru/vacancy/31925606 
Соискателя ждет интересная работа, достойная оплата, возможность профессионального роста и коллектив, в котором всегда помогут и поддержат. Если вы профессионал своего дела, умеете работать вдумчиво и в команде, то откликайтесь на вакансию или присылайте свое резюме на электронную почту nefedova@akvilon-invest.ru и звоните по телефону +7 (8182) 653335

Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве почти 620 тыс. кв. м общей площади. В июне в Архангельске стартовали продажи двух новых проектов – ЖК «Art Line» и ЖК «River Park» и 5 июля - в ЖК «ID Морской» в Северодвинске. 15 июля начнутся продажи квартир в ЖК «Familia», который возводится на пересечении пр. Новгородский и ул. Логинова. В планах компании запуск в продажу летом этого года еще трех новых объектов площадью почти 140 тыс. кв. м, в том числе два жилых комплекса в Архангельске, а также в Санкт-Петербурге.

13 июль 08:25 | : Экономика

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